The Morning Show - pełny zwiastun 2. sezonu serialu. Walka o władzę w telewizyjnym programie

źródło: Apple

The Morning Show to popularny serial platformy Apple TV+, który powraca z 2. sezonem. Do sieci trafił pełny zwiastun promujący nową odsłonę. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

The Morning Show opowiada o kulisach realizacji popularnego programu telewizyjnego oraz działań i polityki stacji, często kontrowersyjnej. Bohaterkami są dwie prezenterki, jedna nowa, wnosząca świeżą krew, druga doświadczona, obawiająca się, że młodsza koleżanka nadszarpnie jej pozycję. W 2. sezonie panie znowu będą musiały walczyć ze sobą o władzę.

W obsadzie 2. sezonu powracają Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin i Marcia Gay Harden. Wśród nowych nazwisk w serialu znajdują się Greta Lee, Ruairi O’Connor, Hasan Minhaj, Cybil Richards, Tara Karsian, Valeria Golino i Julianna Margulies.

The Morning Show - premiera 2. sezonu na Apple TV+17 września.