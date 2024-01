The Mothership - film z Halle Berry skasowany przez Netflix. Powody zaskakują

fot. Centropolis Entertainment // AGC Studios

Reklama

The Mothership miał być przygodowym filmem science fiction, który skupia się na historii Sary Morse. Akcja rozgrywa się rok od tajemniczego zniknięcia jej męża z farmy. Kiedy pod ich domem kobieta odkrywa dziwny, pozaziemski obiekt, Sara i jej dzieci wyruszają w podróż, aby odnaleźć nie tylko członka rodziny, ale co najważniejsze - odkryć prawdę.

W obsadzie znaleźli się: Halle Berry, Molly Parker, Omari Hardwick, Sydney Lemmon, John Ortiz, Paul Guilfoyle, Jaiden J. Smith, Colin O'Brien i Sydney Lemmon. Z kolei Matt Charman wyreżyserował i napisał scenariusz do The Mothership.

The Mothership - powody kasacji

Premiera filmu była zaplanowana na 2023 rok. Informacja o skasowaniu The Mothership pochodzi od człowieka z wewnątrz branży - Jeffa Sneidera. Podaje kilka znaczących powodów, dlaczego Netflix podjął taką decyzję. Przede wszystkim produkcja wymagała "znaczących dokrętek", które miały być kosztowne i nieco niepraktyczne. Jednak jednym z głównych czynników utrudniającym ponowne zdjęcia jest fakt, że w filmie w głównych rolach występują młodzi aktorzy, którzy znacznie podrośli w ciągu ponad dwóch lat od zakończenia prac na planie. Sneider przyznał, że koszt powtórek nie był najważniejszym czynnikiem kasacji, ale częściowo winę ponosiły także duże opóźnienia w zakończeniu postprodukcji.

Halle Berry zobaczymy w najbliższym czasie w filmach The Union z Markiem Wahlbergiem i Never Let Go.

Seriale 2023 - skasowane tytuły