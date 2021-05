The Mysterious Benedict Society - zwiastun serialu Disney+. Sieroty ratują świat

The Mysterious Benedict Society to nowy serial platformy Disney+ oparty na serii książek autorstwa Trentona Lee Stewarta wydanej w Polsce pod tytułem Tajne bractwo pana Benedykta. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie serialu znajdują się Tony Hale, Kristen Schaal, Ryan Hurst, MaameYaa Boafo, Gia Sandhu, Seth Carr, Emmy DeOliveira, Mystic Inscho i Marta Timofeeva.

O oto opis literackiego oryginału, który przygotował wydawca:

Wszystko zaczyna się od tajemniczego ogłoszenia w gazecie: Czy jesteś utalentowanym dzieckiem szukającym nowych możliwości? Zaciekawia ono Reyniego, który ma 11 lat, wychowuje się w sierocińcu i jest niezwykle uzdolniony. Reynie decyduje się poddać tajemniczym sprawdzianom wiedzy, a w trakcie egzaminu poznaje dwójkę równie utalentowanych jak on dzieci: Sticky’ego i Kate,. Wszyscy trafiają do wielkiego kamiennego domu podobnego do zamku, gdzie czeka na nich autor ogłoszenia, pan Benedykt. Tam też dołącza do grupy malutka Constance. Dzieci dowiadują się, że ich zadaniem będzie powstrzymanie bardzo złego człowieka, który wynalazł urządzenie do kontrolowania ludzkich umysłów. W tym celu wyruszają do prowadzonej przez niego szkoły. Zostają do niej przyjęte i nadchodzi dla nich czas wielkich wyzwań, nadzwyczaj trudnych prób, podczas których sprawdzone zostaną nie tylko zdolności umysłowe, ale i charaktery.

Czy przyjaźń pomoże im zdać najtrudniejszy ze wszystkich test?