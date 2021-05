What If...? - zdjęcia z serialu Disney+. Kapitan Brytania, Doktor Strange i inni

Źródło: Marvel/Disney+

What If... ? to serial animowany Marvela i platformy Disney+ oparty na znanej serii komiksowej Domu Pomysłów. Produkcja przedstawia alternatywne losy znanych postaci z uniwersum. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z produkcji. Przedstawiają one Peggy Carter jako Kapitan Brytanię z oddziałem Wyjącego Komando, Doktora Strange'a oraz Nicka Fury'ego w towarzystwie Hawkeye'a. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

W serialu zobaczymy między innymi scenariusze, które zakładają, że to Peggy Carter, a nie Steve Rogers otrzymuje serum superżołnierza i zostaje Kapitan Brytanią a T'Challa staje się Star-Lordem zamiast Czarną Panterą.

What If...?

Serial wyreżyserował Bryan Andrews. Ashley Bradley jest głównym scenarzystą. W obsadzie dubbingu powróci wielu aktorów i aktorek z produkcji Kinowego Uniwersum Marvela. Serial podobno ma zadebiutować na platformie Disney+ latem. Dokładna data nie jest znana.