Alienista - zwiastun 2. sezonu serialu. Bohaterowie na tropie kolejnego seryjnego mordercy

Fani serialu Alienista mogą odetchnąć z ulgą. Po dwóch latach w końcu doczekamy się 2. sezonu serialu. Nosi on podtytuł Angel of Darkness, co nawiązuje do książki Caleba Carra, na której oparto fabułę nowej odsłony. Zadebiutował pierwszy zwiastun 2. sezonu. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W 2. sezonie serialu Sara Howard otwiera swoją prywatną agencję detektywistyczną, Dr Laszlo Kreizler kontynuuje swoją praktykę profilowania przestępców, a John Moore pracuje jako reporter dla The New York Times. Troje bohaterów jeszcze raz łączy siły, gdy zostaje porwana córka hiszpańskiego konsula. Mierząc się z nowym seryjnym mordercą w mieście Laszlo, Sara i John odkryją również zgniliznę korupcji i seksizm społeczeństwa, które trawią ich środowisko.

W obsadzie 2. sezonu znajdują się między innymi Daniel Bruhl, Dakota Fanning oraz Luke Evans.

Alienist: Angel of Darkness - premiera serialu na TNT 26 lipca.