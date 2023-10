The Palace - film Romana Polańskiego trafi do polskich kin. Jest data premiery

M. Abramowska/Next Film

Jak donosi Krzysztof Spór na swoim blogu Spór w kinie, już 3 listopada do polskich kin wejdzie The Palace, najnowsza produkcja Romana Polańskiego. Dystrybutorem ekranowej opowieści w naszym kraju jest firma Next Film.

Akcja The Palace jest osadzona w luksusowym szwajcarskim hotelu Gstaad Palace w czasie sylwestrowej nocy 1999 roku, kiedy to losy pracowników i gości zaczną w nieoczekiwany sposób przeplatać się ze sobą.

W obsadzie produkcji są m.in. Mickey Rourke, John Cleese, Fanny Ardant, Joaquim de Almeida, Alexander Petrov, Bronwyn James i Fortunato Cerlino. Polański jest obok Jerzego Skolimowskiego i Ewy Piaskowskiej współautorem scenariusza. Muzykę skomponował Alexandre Desplat, natomiast zdjęcia przygotował Paweł Edelman.

Film Polańskiego został kilka tygodniu temu pokazany na festiwalu w Wenecji. Spotkał się on z niezwykle chłodnym przyjęciem wśród krytyków - do dziś nie otrzymał choćby jednej pozytywnej recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, a średnia ocen w chwili obecnej to katastrofalne 2,8/10. Jeden z recenzentów porównał The Palace do "wystawienia środkowego palca w kierunku całego świata".