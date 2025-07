Pełen akcji zwiastun serialu The Assassin. Keeley Hawes i Freddie Highmore w głównych rolach

fot. Prime Video

The Assassin to serial sensacyjny, w którym w głównych rolach występują Keeley Hawes i Freddie Highmore. Scenariusz napisali bracia Harry i Jack Williams znani z takich produkcji, jak Turysta (serial z Jamie'm Dornanem), Współczesna dziewczyna, Kłamstwa i Zaginiony. Za produkcję odpowiada studio Two Brothers Pictures.

W obsadzie są również Gina Gershon (Riverdale), Shalom Brune-Franklin (Reniferek), Jack Davenport (Piraci z Karaibów), Alan Dale (Zagubieni), Gerald Kyd, Devon Terrell, Richard Dormer i David Dencik.

W sieci pojawił się zwiastun The Assassin, który możecie zobaczyć poniżej.

The Assassin - fabuła

Emerytowana zabójczyni (Hawes) i jej syn Edward (Highmore) są zmuszeni uciekać z idyllicznej greckiej wyspy, gdy niebezpieczna przeszłość Julie ją dopada. Z pytaniami o ojcostwo Edwarda i przeszłość Julie jako płatnej zabójczyni, para ucieka przez Europę, współpracując w walce o przetrwanie. Po drodze ich dysfunkcyjna relacja zostaje wystawiona na próbę.

The Assassin - premiera 25 lipca na Prime Video w Wielkiej Brytanii.