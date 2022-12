The Penguin: spin-off Batmana obsadza następnego bandytę. Są pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner Bros.

The Penguin to twór HBO Max, który ma za zadanie rozbudować uniwersum oraz pogłębić nowy świat wprowadzony w filmie Batman Matta Reevesa. Serial skupi się na mrocznym podziemiu miasta Gotham, zaludnionym złoczyńcami i oprychami. Wiadome jest, że główna rola Oswalda Cobblepota (Pingwina) powędruje do odtwórcy wroga Batmana z filmu. W tym wypadku nie ma żadnych zaskoczeń - Colin Farrell ponownie zawita na ekranie. Niespodzianek należy doszukiwać się przy innej postaci. Krążą plotki, że twórcy ogłosili casting na rolę bohatera, który miał swój udział w Batmanie.

Jak podał portal The Illuminerdi trwają poszukiwania odtwórcy bossa rodziny przestępczej - Salvatora Maroni. Co prawda czarny charakter ukazał się przez krótką chwilę w serii wycinków wiadomości w filmie. Jego wizerunek zbudował nieznany statysta, który najwidoczniej nie powróci do swojej roli. Mówi się, że studio poszukuje do obsady doświadczonego aktora, najlepiej w wieku 60 lat. Niemniej jednak pamiętajmy, że to wciąż niepotwierdzone plotki.

The Penguin - fabuła

Akcja serialu rozpoczyna się około tygodnia po wydarzeniach z filmu Batman. Głównym celem jest rozwój postaci Oswalda, który będzie chciał zdominować podziemie miasta.

W 2023 rozpoczną się zdjęcia do serialu. Premiera jest zaplanowana na 2024 na HBO Max.