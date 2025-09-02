W 2. sezonie The Pitt zobaczymy dramatyczny wątek. Wielogodzinna walka o życie dziecka
Twórca popularnego serialu The Pitt zapowiedział, że 2. sezon pełny będzie dramatycznych wątków. Jednym z nich będzie walka o życie niemowlęcia, która potrwa wiele godzin.
The Pitt można uznać za niespodziankę 2025 roku. Serial o lekarzach otrzymał nominacje do Emmy, zebrał znakomite wyniki oglądalności i był jedną z najpopularniejszych produkcji w sieci w ciągu ostatnich miesięcy. To zasługa wielu czynników, a jednym z nich jest niewątpliwie podejście do pokazywania trudnych tematów. 2. sezon, którego premiera odbędzie się w 2026 roku, pójdzie o krok dalej. Od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że podkreślona zostanie istotność zdrowia psychicznego wśród osób ratujących ludzkie życie, a teraz twórca całej produkcji zapowiedział jeszcze jeden wątek.
Ostatni wspólny film Bogusława Lindy i Władysława Pasikowskiego nadchodzi! Fragment Zamachu na papieża
R. Scott Gemmill jest ojcem sukcesu całego serialu i jego pomysłodawcą. Zdradził, że w 2. sezonie The Pitt zobaczymy, jak ratownicy walczą o życie chorego dziecka. Ma to potrwać przez piętnaście godzin. Bardzo możliwe, że będzie to wątek, który będzie trwać na przestrzeni kolejnych odcinków.
The Pitt: sezon 2 - zdjęcia
Źródło: screenrant.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
05
wrz
Rozgrywka życia
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1985, kończy 40 lat