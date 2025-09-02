W 2. sezonie The Pitt zobaczymy dramatyczny wątek. Wielogodzinna walka o życie dziecka

foto. materiały prasowe

Reklama

The Pitt można uznać za niespodziankę 2025 roku. Serial o lekarzach otrzymał nominacje do Emmy, zebrał znakomite wyniki oglądalności i był jedną z najpopularniejszych produkcji w sieci w ciągu ostatnich miesięcy. To zasługa wielu czynników, a jednym z nich jest niewątpliwie podejście do pokazywania trudnych tematów. 2. sezon, którego premiera odbędzie się w 2026 roku, pójdzie o krok dalej. Od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że podkreślona zostanie istotność zdrowia psychicznego wśród osób ratujących ludzkie życie, a teraz twórca całej produkcji zapowiedział jeszcze jeden wątek.

Ostatni wspólny film Bogusława Lindy i Władysława Pasikowskiego nadchodzi! Fragment Zamachu na papieża

R. Scott Gemmill jest ojcem sukcesu całego serialu i jego pomysłodawcą. Zdradził, że w 2. sezonie The Pitt zobaczymy, jak ratownicy walczą o życie chorego dziecka. Ma to potrwać przez piętnaście godzin. Bardzo możliwe, że będzie to wątek, który będzie trwać na przestrzeni kolejnych odcinków.

Jakiś geniusz wpadł na pomysł tego, co w tym roku moglibyśmy zrobić z dzieckiem przez piętnaście godzin. To praktycznie cały sezon. Trzeba do tego użyć różnych niemowlaków, bo mogą pracować tylko po dwadzieścia minut. Jak już zmiana tego dzieciaka się skończy w styczniu, to sam będzie chodzić na nogach do bufetu. - zażartował pod koniec rozmowy z Deadline.

The Pitt: sezon 2 - zdjęcia