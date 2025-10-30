Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Medycznych hitów jedna bitwa po drugiej. Twórcy The Pitt ostro odpowiadają na "plagiat" Ostrego dyżuru

Sądowa batalia twórców serialu The Pitt ze spadkobiercami autora Ostrego dyżuru wkracza w nową fazę. Prawnicy reprezentujący pierwsze ze wspomnianych arcydzieł medycznych w swojej apelacji nie zostawiają suchej nitki na roszczeniach wdowy po Michaelu Crichtonie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  ostry dyżur 
the pitt
The Pitt HBO
Reklama

Ta popkulturowa bitwa nigdy nie powinna się wydarzyć - przynajmniej nie w formie i w skali, które przyjmuje ona obecnie. Przed Sądem Najwyższym Hrabstwa Los Angeles rozpoczyna się kolejny etap prawniczej batalii twórców The Pitt z wdową po Michaelu Crichtonie i innymi spadkobiercami pomysłodawcy Ostrego dyżuru. Adwokaci reprezentujący medyczny hit HBO w liczącej sobie 70 stron apelacji domagają się oddalenia pozwu w całości. W dokumencie powołują się m.in. na kwestie wolności twórczej i zasady wpisane w Konstytucję Stanów Zjednoczonych. 

Cała ta sprawa rozpoczęła się dobrych kilka lat temu, gdy Noah Wyle i kilka innych osób skontaktowali się ze spadkobiercami zmarłego w 2008 roku Crichtona, przedstawiając pomysł na wznowienie zakończonego po 15 sezonach Ostrego dyżuru. Negocjacje przyniosły niepowodzenie - według kilku niezależnych od siebie źródeł Sherri Crichton domagała się znacznie większych profitów finansowych, niż byli w stanie zaproponować Wyle, John Wells i R. Scott Gemmill. Ci ostatni zdecydowali się ostatecznie stworzyć niepowiązany z ER serial; wdowa po Crichtonie twierdzi jednak, że jego koncepcja powstała właśnie w trakcie nieudanych negocjacji. 

Ostatecznie w sierpniu zeszłego roku spadkobiercy twórcy Ostrego dyżuru złożyli w sądzie pozew przeciwko telewizyjnemu oddziałowi Warner Bros. i autorom The Pitt. W lutym sędzia Sądu Najwyższego Hrabstwa Los Angeles zdecydowała się utrzymać go w mocy pomimo wniosku o oddalenie pozwu, w którym prawnicy reprezentujący serial HBO powoływali się na zasady przeciwdziałające SLAPP (tzw. pozwy zastraszające). W ocenie sędzi "nawet w świetle tych zasad nie można uznać roszczeń powodów za całkowicie bezpodstawne". 

Ile Ostrego dyżuru jest w The Pitt?

Teraz prawnicy broniący twórców tegorocznego serialu złożyli apelację od lutowego wyroku. W swoim dokumencie piszą oni, że "nie było żadnych dowodów na to, iż The Pitt powstał poprzez skopiowanie lub wykorzystanie pomysłów autora Ostrego dyżuru, wiec nie można go uznać za utwór zależny (pochodny)". Później wytaczają jeszcze ostrzejsze argumenty:

Ten pozew jest próbą uniemożliwienia doświadczonym artystom - scenarzystom, producentom i aktorowi wymienionym jako pozwani - prezentowania przełomowego, nagrodzonego Emmy serialu telewizyjnego, który wprost porusza jedne z najbardziej palących problemów współczesności. Pozew jest bezpodstawny: The Pitt nie jest utworem zależnym od Ostrego dyżuru bardziej niż jakikolwiek inny serial o tematyce szpitalnej. 

Prawnicy tłumaczą później swoje stanowisko w tej kwestii:

The Pitt przedstawia innych bohaterów, ma odmienną fabułę, został oparty na innych motywach, wykorzystuje inną scenerię oraz inny sposób prowadzenia narracji (każdy odcinek The Pitt rozgrywa się w czasie rzeczywistym w ciągu jednej godziny, w przeciwieństwie do Ostrego dyżuru, w którym każdy 45-minutowy odcinek obejmował co najmniej cały dzień pracy na dyżurze). Jedynymi podobieństwami między tymi serialami jest to, że oba są dramatami medycznymi z akcją osadzoną na oddziałach ratunkowych - jak dziesiątki innych produkcji - oraz fakt występowania w nich tego samego aktora, którym jest pozwany Noah Wyle, grający jednak różne postacie. 

"Atak na wolność twórczą"

W dalszej części dokumentu pojawia się odwołanie do omawianych w trakcie negocjacji z wdową po Crichtonie pomysłów na pokazanie odcinka w czasie rzeczywistym czy zobrazowanie skutków pandemii koronawirusa. Prawnicy reprezentujący The Pitt przekonują, że ich twórcą jest R. Scott Gemmill, który wymyślił je dekadę po zakończeniu Ostrego dyżuru. W apelacji pada też nawiązanie do wolności twórczej:

Próba wykorzystania przez powódkę wąskiego zapisu umowy do przejęcia kontroli nad jakimkolwiek serialem medycznym, nad którym mogliby pracować pozwani, stanowi bezpośredni atak na wolność twórczą i rodzi fatalny precedens dla kalifornijskiego przemysłu filmowego i telewizyjnego.

Serwis Deadline ocenia, że prawnicza batalia The Pitt i ER może trwać latami i być "niezwykle chaotyczna". 

Najlepsze seriale medyczne wszech czasów 

50. Szpital Miejski (1963 – nadal)

arrow-left
50. Szpital Miejski (1963 – nadal)
fot. materiały prasowe
arrow-right

 

Źródło: Deadline

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  ostry dyżur 
the pitt
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,9

2025
Oglądaj TERAZ The Pitt Dramat

7,7

1994
Ostry dyżur
Oglądaj TERAZ Ostry dyżur Dramat

Najnowsze

1 RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu
-

RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu

2 Hello Kitty
-

Hello Kitty trafi do kin! Znamy datę premiery filmu

3 Frodo
-

Frodo znów blisko pierścieni. Gwiazdor przerwał ceremonię ślubną w Shire [WIDEO]

4 „Tilly Norwood” aktorka AI
-

Czy będziemy płacić za oglądanie aktorów AI? Znany reżyser ma apokaliptyczną wizję

5 Krzyk 7
-

Pierwszy zwiastun filmu Krzyk 7. Ghostface powraca na Halloween

6 Predator: Strefa zagrożenia
-
Plotka

Ile zarobi Predator: Strefa zagrożenia? To może być rekord serii

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e05

Chicago Fire

s27e07

Miasteczko South Park

s11e05

Chicago Med

s13e05

Chicago PD

s04e04

Wiedźmin

s04e08

Wiedźmin

s04e02

Wiedźmin

s04e05

Wiedźmin
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Clémence Poésy
Clémence Poésy

ur. 1982, kończy 43 lat

Fiona Dourif
Fiona Dourif

ur. 1981, kończy 44 lat

Maria Thayer
Maria Thayer

ur. 1975, kończy 50 lat

Nia Long
Nia Long

ur. 1970, kończy 55 lat

Michael Beach
Michael Beach

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV