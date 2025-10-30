Medycznych hitów jedna bitwa po drugiej. Twórcy The Pitt ostro odpowiadają na "plagiat" Ostrego dyżuru

HBO

Reklama

Ta popkulturowa bitwa nigdy nie powinna się wydarzyć - przynajmniej nie w formie i w skali, które przyjmuje ona obecnie. Przed Sądem Najwyższym Hrabstwa Los Angeles rozpoczyna się kolejny etap prawniczej batalii twórców The Pitt z wdową po Michaelu Crichtonie i innymi spadkobiercami pomysłodawcy Ostrego dyżuru. Adwokaci reprezentujący medyczny hit HBO w liczącej sobie 70 stron apelacji domagają się oddalenia pozwu w całości. W dokumencie powołują się m.in. na kwestie wolności twórczej i zasady wpisane w Konstytucję Stanów Zjednoczonych.

Cała ta sprawa rozpoczęła się dobrych kilka lat temu, gdy Noah Wyle i kilka innych osób skontaktowali się ze spadkobiercami zmarłego w 2008 roku Crichtona, przedstawiając pomysł na wznowienie zakończonego po 15 sezonach Ostrego dyżuru. Negocjacje przyniosły niepowodzenie - według kilku niezależnych od siebie źródeł Sherri Crichton domagała się znacznie większych profitów finansowych, niż byli w stanie zaproponować Wyle, John Wells i R. Scott Gemmill. Ci ostatni zdecydowali się ostatecznie stworzyć niepowiązany z ER serial; wdowa po Crichtonie twierdzi jednak, że jego koncepcja powstała właśnie w trakcie nieudanych negocjacji.

Ostatecznie w sierpniu zeszłego roku spadkobiercy twórcy Ostrego dyżuru złożyli w sądzie pozew przeciwko telewizyjnemu oddziałowi Warner Bros. i autorom The Pitt. W lutym sędzia Sądu Najwyższego Hrabstwa Los Angeles zdecydowała się utrzymać go w mocy pomimo wniosku o oddalenie pozwu, w którym prawnicy reprezentujący serial HBO powoływali się na zasady przeciwdziałające SLAPP (tzw. pozwy zastraszające). W ocenie sędzi "nawet w świetle tych zasad nie można uznać roszczeń powodów za całkowicie bezpodstawne".

Ile Ostrego dyżuru jest w The Pitt?

Teraz prawnicy broniący twórców tegorocznego serialu złożyli apelację od lutowego wyroku. W swoim dokumencie piszą oni, że "nie było żadnych dowodów na to, iż The Pitt powstał poprzez skopiowanie lub wykorzystanie pomysłów autora Ostrego dyżuru, wiec nie można go uznać za utwór zależny (pochodny)". Później wytaczają jeszcze ostrzejsze argumenty:

Ten pozew jest próbą uniemożliwienia doświadczonym artystom - scenarzystom, producentom i aktorowi wymienionym jako pozwani - prezentowania przełomowego, nagrodzonego Emmy serialu telewizyjnego, który wprost porusza jedne z najbardziej palących problemów współczesności. Pozew jest bezpodstawny: The Pitt nie jest utworem zależnym od Ostrego dyżuru bardziej niż jakikolwiek inny serial o tematyce szpitalnej.

Prawnicy tłumaczą później swoje stanowisko w tej kwestii:

The Pitt przedstawia innych bohaterów, ma odmienną fabułę, został oparty na innych motywach, wykorzystuje inną scenerię oraz inny sposób prowadzenia narracji (każdy odcinek The Pitt rozgrywa się w czasie rzeczywistym w ciągu jednej godziny, w przeciwieństwie do Ostrego dyżuru, w którym każdy 45-minutowy odcinek obejmował co najmniej cały dzień pracy na dyżurze). Jedynymi podobieństwami między tymi serialami jest to, że oba są dramatami medycznymi z akcją osadzoną na oddziałach ratunkowych - jak dziesiątki innych produkcji - oraz fakt występowania w nich tego samego aktora, którym jest pozwany Noah Wyle, grający jednak różne postacie.

"Atak na wolność twórczą"

W dalszej części dokumentu pojawia się odwołanie do omawianych w trakcie negocjacji z wdową po Crichtonie pomysłów na pokazanie odcinka w czasie rzeczywistym czy zobrazowanie skutków pandemii koronawirusa. Prawnicy reprezentujący The Pitt przekonują, że ich twórcą jest R. Scott Gemmill, który wymyślił je dekadę po zakończeniu Ostrego dyżuru. W apelacji pada też nawiązanie do wolności twórczej:

Próba wykorzystania przez powódkę wąskiego zapisu umowy do przejęcia kontroli nad jakimkolwiek serialem medycznym, nad którym mogliby pracować pozwani, stanowi bezpośredni atak na wolność twórczą i rodzi fatalny precedens dla kalifornijskiego przemysłu filmowego i telewizyjnego.

Serwis Deadline ocenia, że prawnicza batalia The Pitt i ER może trwać latami i być "niezwykle chaotyczna".

Najlepsze seriale medyczne wszech czasów