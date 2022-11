New Amsterdam - czy Ryan Eggold jest mylony z prawdziwym lekarzem?

fot. materiały prasowe

Ryan Eggold od 4 lat wciela się w rolę lekarza Maxa Goodwina w serialu Szpital New Amsterdam. Przez ten czas wielu widzów przyzwyczaiło się do tego, że aktor chodzi w białym kitlu. W wywiadzie dla miesięcznika Pani, Eggold został zapytany czy podobnie jak Hugh Laurey grający kiedyś Doktora Housea, jest on mylony z prawdziwym lekarzem i czy ludzie przychodzą do niego po porady medyczne.

Na szczęście jeszcze nie, ale coś czuje że jest to nieuniknione. Choć z drugiej strony Max jest osobą która stara się uzdrowić amerykański system zdrowotny. Nie zajmuje się bezpośrednio problemami poszczególnych pacjentów, więc może nie będzie tak źle. Są oczywiście momenty kiedy ludzie zwracają się do mnie per „panie doktorze” ale to dlatego, że bardzo często kręcimy w prawdziwych szpitalach. Jesteśmy ubrani jak prawdziwi lekarze więc naturalną rzeczą jest, że pacjenci czasami nas mylą. Nie każdy ogląda nasz serial by od razu zobaczyć, że rozmawia z aktorem. Ale na szczęście nikt mnie jeszcze na blok operacyjny nie zaciągnął (śmiech). Swoją drogą jestem ciekaw czy ludzie przyprowadzali do George’a Clooneya swoje dzieci z prośbą o diagnozę tylko dlatego, że przez kilka lat grał pediatrę w Ostrym dyżurze.

New Amsterdam - opis fabuły premiery 5. sezonu

W premierze sezonu Bloom, Iggy i Reynolds wspierają Maxa, który mierzy się z konsekwencjami decyzji Helen. Bloom daje więcej przestrzeni Leyli, ale i tak czeka ją niespodzianka. Reynolds i Wilder pomagają zrealizować śmiertelnie choremu pacjentowi jego marzenie o występie w bollywoodzkim show. Natomiast Iggy dochodzi do przełomu w kwestii pewnego pacjenta, którego przypadek był wyzwaniem.

Premierowe odcinki serialu Szpital New Amsterdam możecie oglądać w każdą środę o 22:00 na kanale FOX.