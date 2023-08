The Promised Land - zwiastun. To duński dramat kostiumowy z Madsem Mikkelsenem

fot. materiały prasowe

The Promised Land (poprzedni tytuł The Bastard) to dramat kostiumowy nakręcony z rozmachem przez Nikolaja Arcela, nagradzanego i docenianego za film Kochanek królowej. Główną rolę gra Mads Mikkelsen, a towarzyszą mu Simon Bennebjerg, Gustav Lindh, Kristine Kujath Thorp, Magnus Krepper oraz Morten Hee Andersen. Film produkcji duńskiej powstał za cenę 8 mln euro.

The Promised Land - zwiastun

Za scenariusz odpowiadają wspomniany Arcel i równie nagradzany i doceniany Anders Thomas Jensen (Jeźdźcy sprawiedliwości).

W opisie dystrybutora na Polskę, Best Film czytamy:

Jest to porywający dramat o podboju duńskich wrzosowisk. To film o niepoddającej się człowiekowi naturze, wielkich marzeniach i jeszcze większym poświęceniu. O zemście, dyscyplinie, miłości i stracie. To historia o dumnym i niepoddającym się przeciwnościom mężczyźnie oraz o kobiecie, która zostaje jego sprzymierzeńcem w walce ze złem, śmiercią i potępieniem.

Premiera światowa już we wrześniu podczas festiwalu w Wenecji. W polskich kinach jesienią 2023 roku.