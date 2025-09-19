Spin-off Wiedźmina o Szczurach trafi w końcu na Netflix. Data premiery zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

The Rats: A Witcher’s Tale, czyli spin-off serialu Wiedźmin, wciąż czeka na premierę. Projekt od 2023 roku przechodził wiele zmian - najpierw miał być miniserialem o tytułowych Szczurach, czyli grupie nastolatków, do których dołączyła Ciri, a później zdecydowano, że zostanie przemontowany na odcinek specjalny. Mówiło się nawet, że materiał z produkcji zostanie wykorzystany jako retrospekcje w 4. sezonie Wiedźmina.

Na te problemy złożyło się wiele rzeczy. Decydenci po zobaczeniu materiałów z serialu postanowili nie kontynuować zdjęć - trwały tylko dwa miesiące, a nie sześć. Na decyzję wpłynął również strajk scenarzystów oraz słaby odbiór spin-offu Wiedźmin: Rodowód krwi.

Po dwóch latach od zakończeni zdjęć w Kapsztadzie w końcu wiemy, kiedy produkcja trafi na Netflix. Jak podaje serwis Redanian Intelligence pełnometrażowy odcinek specjalny The Rats: A Witcher’s Tale będzie mieć premierę w ten sam dzień, co 4. sezon Wiedźmina, czyli 30 października 2025 roku. Jest to na razie nieoficjalna informacja.

The Rats: A Witcher’s Tale - fabuła, obsada

Opis fabuły brzmiał: Sześcioro nastoletnich złodziei musi wykorzystać swoje przestępcze umiejętności, planując największy napad w swojej karierze na najniebezpieczniejszą grupę przestępczą w królestwie.

W obsadzie znaleźli się Ben Radcliffe jako Giselher, Christelle Elwin jako Mistle, Fabian McCallum jako Kayleigh, Aggy K. Adams jako Iskra, Juliette Alexandra jako Reef, Connor Crawford jako Asse, Dolph Lundgren jako Brehen, Sharlto Copley jako Leo Bonhart, Deoudone Pretorius jako Juniper, Morgan Jade Santo jako Dulcie, Bianca Simone Mannie jako Sonor, Carla Fonseca Mokgata jako Orlam, Litha Bam jako Miss Skret, Stevel Marc jako Lord Ridot, Aubrey Shelton jako Barker oraz Warren Masemola.