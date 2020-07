The Revelations of Becka Paulson - The CW stworzy nowy serial na podstawie opowiadania Stephena Kinga

screengeek.net

The CW szykuje nowy serial o roboczym tytule Revelations, który bazować będzie na opowiadaniu Stephena Kinga z 1984 roku pt. The Revelations of Becka Paulson. Scenariusz jednogodzinnych odcinków napisze Maisie Culver; będzie też - wraz z Katie Lovejoy - producentką wykonawczą serialu. Produkcją zajmie się też Warner Bros. Television.

Serial opowie o radosnej i niezwykle optymistycznej (aż do granic naiwności) gospodyni domowej, Becce Paulson, która przez przypadek strzela sobie w głowę gwoździarką. Wkrótce zaczyna doświadczać nietypowych skutków tego wypadku: rozmawia z... Jezusem, który nakazuje jej powstrzymać zbliżającą się wielkimi krokami zagładę. Becca musi udowodnić, że Ziemię warto ocalić ją od apokalipsy i na pewno istnieje sposób, by ją odkupić.

Opowiadanie Revelations Of Becka Paulson było już raz zekranizowane w 1997 roku na potrzeby serialu „The Outer Limits”, był to 15 epizod 3 sezonu tego serialu.