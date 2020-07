Lucyfer: sezon 5 - plakat i zdjęcia. Ella jest fanką Star Treka i zna klingoński

fot. Netflix / EW.com

Jak donosi portal EW.com w obsadzie 5. sezonu Lucyfera znalazł się Alexander Koch (Pod kopułą), który wcieli się w Pete'a Daily'ego. Jest on sympatycznym i przyjaznym geekiem i... miłością Elli Lopez (Aimee Garcia). Pracuje on jako reporter w Los Angeles, który podczas pracy natrafia na jedną ze spraw Lucyfera i Chloe. Tak też poznaje Ellę.

Aimee Garcia opowiada, że Ella w końcu umawia się z dobrym facetem. Nawiązuje z nim intymną relację emocjonalną, nie tylko fizyczną.

- Razem chodzą na konwenty Star Treka, umawiają się na kolację, jest wino i świece. Rozmawiają ze sobą po klingońsku. Jest jakby męskim odpowiednikiem Elli. Jest tak samo geekowski - zapowiada aktorka.

Lucyfer - sezon 5

Dowiadujemy się, że miłość to tylko jeden z wątków Elli w 5. sezonie. Bohaterka przejdzie też kryzys tożsamości. To sprowadzi ją na troszkę mroczniejszą stronę i po raz pierwszy zobaczymy jej mniej pozytywne oblicze. Według aktorki to bardzo uniwersalny wątek, z którym wiele osób może się utożsamić.

Przypomnijmy, że 5. sezon Lucyfera został podzielony na dwie części - po 8 odcinków każda.

Lucyfer - premiera sezonu 5A odbędzie się 21 sierpnia.