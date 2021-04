Six Days in Fallujah - muzułmańska organizacja chce zakazu kontrowersyjnej strzelanki

Victura

Six Days In Fallujah to pierwszoosobowa gra akcji opowiadająca krwawe wydarzenia z Al-Faludża w środkowym Iraku. Produkcja wzbudza wiele kontrowersji z uwagi na fakt, że bitwa ta była nie tylko krwawa i brutalna, ale zginęli w niej również cywile. Twórcy zapewniają, że zamierzają jak najbardziej wiernie oddać tamte wydarzenia.

Rada Stosunków Amerykańsko-Islamskich nazwała ten tytuł "symulatorem mordowania Arabów", który gloryfikuje przemoc i jest bolesnym doświadczeniem dla osób biorących udział w bitwie, a także ich rodzin. Organizacja muzułmańska zarzuca studiu Highwire Games przedstawienie historii tylko z perspektywy Amerykanów.

W związku z tym wystosowano do Sony, Microsoftu oraz Valve wezwanie do wycofania wspomnianej produkcji z cyfrowych sklepów. Wymienione firmy nie ustosunkowały się jeszcze do żądań Rady Stosunków Amerykańsko-Islamskich.

Six Days in Fallujah ma zadebiutować w tym roku na PC i konsolach.