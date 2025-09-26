Nowe nazwisko w obsadzie The Social Network 2? To znany komik

fot. materiały prasowe

Kontynuacja oscarowego hitu z 2010 roku powstaje od jakiegoś czasu. Za sterami The Social Network 2 stanie Aaron Sorkin, czyli scenarzysta oryginału. Tym razem przejmie też obowiązki reżysera. Nie powróci za to Jesse Eisenberg w roli Marka Zuckerberga ani Andrew Garfield. Zamiast tego w obsadzie mamy zobaczyć inne znane twarze - Mikey Madison, Jeremy'ego Stronga czy Jeremy'ego Allena White'a. The Hollywood Reporter informuje o tym, że obsada może powiększyć się o kolejne nazwisko.

Do obsady The Social Network 2 może dołączyć Bill Burr. Komik był nominowany do nagród Emmy i Grammy za swoje dotychczasowe programy. Wedle źródeł ma się wcielić w pełni oryginalną, fikcyjną postać w przeciwieństwie do pozostałych członków obsady.

The Social Network 2 - co wiadomo?

Kontynuacja oparta jest na artykule The Facebook Files Jeffa Horwitza, który został opublikowany w Wall Street Journal w 2021 roku. Analizował on destrukcyjny wpływ Facebooka na nastolatków i wykorzystywanie go jako źródła dezinformacji.

Zanim powstanie The Social Network 2, Jeremy'ego Stronga zobaczymy w filmie Deliver Me from Nowhere w roli Jona Landau'a, menadżera Bruce'a Springsteena.

The Social Network 2 nie ma daty premiery.

