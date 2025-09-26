placeholder
Reklama
placeholder

Nowe nazwisko w obsadzie The Social Network 2? To znany komik

Obsada The Social Network 2 nabiera kształtów. Może do niej dołączyć znany komik, którego programy komediowe były w przeszłości nagradzane. Wystąpił też w popularnym serialu The Mandalorian.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  The Social Network 2 
Bill Burr
10. The Social Network (2010) fot. materiały prasowe
Reklama

Kontynuacja oscarowego hitu z 2010 roku powstaje od jakiegoś czasu. Za sterami The Social Network 2 stanie Aaron Sorkin, czyli scenarzysta oryginału. Tym razem przejmie też obowiązki reżysera. Nie powróci za to Jesse Eisenberg w roli Marka Zuckerberga ani Andrew Garfield. Zamiast tego w obsadzie mamy zobaczyć inne znane twarze - Mikey Madison, Jeremy'ego Stronga czy Jeremy'ego Allena White'a. The Hollywood Reporter informuje o tym, że obsada może powiększyć się o kolejne nazwisko.

MCU traci głównego faworyta do roli Cyklopa. Brutalnie szczera przyczyna

Do obsady The Social Network 2 może dołączyć Bill Burr. Komik był nominowany do nagród Emmy i Grammy za swoje dotychczasowe programy. Wedle źródeł ma się wcielić w pełni oryginalną, fikcyjną postać w przeciwieństwie do pozostałych członków obsady.

The Social Network 2 - co wiadomo?

Kontynuacja oparta jest na artykule The Facebook Files Jeffa Horwitza, który został opublikowany w Wall Street Journal w 2021 roku. Analizował on destrukcyjny wpływ Facebooka na nastolatków i wykorzystywanie go jako źródła dezinformacji.

Zanim powstanie The Social Network 2, Jeremy'ego Stronga zobaczymy w filmie Deliver Me from Nowhere w roli Jona Landau'a, menadżera Bruce'a Springsteena.

The Social Network 2 nie ma daty premiery.

Najlepsze filmy biograficzne wg Forbesa [RANKING]

arrow-left fot. Universal Pictures arrow-right

Źródło: hollywoodreporter.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  The Social Network 2 
Bill Burr
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
The Social Network 2
Powiązane osoby

Najnowsze

1 1670, 2. sezon - 17 września (Netflix)
-

"Odpicuj moją karocę" z 1670. Nowa scena z serialu w sieci

2 Anakonda (1997)
-

Hit kina klasy B z 1997 roku wraca. Tak wygląda limitowana edycja 4K

3 W krainie snów
-

Zwiastun familijnej animacji W krainie snów. Dzieciaki ruszają na poszukiwania Piaskuna!

4 The Alabama Solution
-

Wstrząsająca śmierć w więzieniu, korupcja i upadek systemu. Zwiastun nowego filmu dokumentalnego

5 Florence Pugh jako Jelena Biełowa
-
Plotka

To ta bohaterka będzie kluczową postacią Avengers: Doomsday? Jest jedno "ale"

6 Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man
-

Spider-Man w świecie Magic: The Gathering. Tak wygląda wyjątkowy zestaw

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e01

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e05

SpongeBob Kanciastoporty

s16e06

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e186

Moda na sukces

s27e01

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e01

The Graham Norton Show

s08e18

Ekipa z New Jersey

s58e25
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Talulah Riley
Talulah Riley

ur. 1985, kończy 40 lat

Jim Caviezel
Jim Caviezel

ur. 1968, kończy 57 lat

Emma Rigby
Emma Rigby

ur. 1989, kończy 36 lat

Filip Pławiak
Filip Pławiak

ur. 1989, kończy 36 lat

James Caviezel
James Caviezel

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 3. odcinek? WYNIKI z 19.09

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV