Nowe nazwisko w obsadzie The Social Network 2? To znany komik
Obsada The Social Network 2 nabiera kształtów. Może do niej dołączyć znany komik, którego programy komediowe były w przeszłości nagradzane. Wystąpił też w popularnym serialu The Mandalorian.
Kontynuacja oscarowego hitu z 2010 roku powstaje od jakiegoś czasu. Za sterami The Social Network 2 stanie Aaron Sorkin, czyli scenarzysta oryginału. Tym razem przejmie też obowiązki reżysera. Nie powróci za to Jesse Eisenberg w roli Marka Zuckerberga ani Andrew Garfield. Zamiast tego w obsadzie mamy zobaczyć inne znane twarze - Mikey Madison, Jeremy'ego Stronga czy Jeremy'ego Allena White'a. The Hollywood Reporter informuje o tym, że obsada może powiększyć się o kolejne nazwisko.
MCU traci głównego faworyta do roli Cyklopa. Brutalnie szczera przyczyna
Do obsady The Social Network 2 może dołączyć Bill Burr. Komik był nominowany do nagród Emmy i Grammy za swoje dotychczasowe programy. Wedle źródeł ma się wcielić w pełni oryginalną, fikcyjną postać w przeciwieństwie do pozostałych członków obsady.
The Social Network 2 - co wiadomo?
Kontynuacja oparta jest na artykule The Facebook Files Jeffa Horwitza, który został opublikowany w Wall Street Journal w 2021 roku. Analizował on destrukcyjny wpływ Facebooka na nastolatków i wykorzystywanie go jako źródła dezinformacji.
Zanim powstanie The Social Network 2, Jeremy'ego Stronga zobaczymy w filmie Deliver Me from Nowhere w roli Jona Landau'a, menadżera Bruce'a Springsteena.
The Social Network 2 nie ma daty premiery.
Źródło: hollywoodreporter.com
