The Sympathizer. HBO Max ma kolejny hit na przyszły rok?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Wczoraj w Nowym Jorku odbył się Showcase Max dla dziennikarzy z całego świata. Okazuje się, że HBO Max planuje sporo nowości na przyszły rok. Zgromadzonym gościom zaprezentowano specjalnie przygotowany fragment miniserialu The Sympathizer. To ekranizacja nagrodzonej Pulizerem powieści Sympatyk, którą napisał wietnamsko-amerykański profesor Viet Thanh Nguyen.

The Sympathizer jest thrillerem opowiadającym o losach komunistycznego szpiega pochodzenia francuskiego i wietnamskiego (w tej roli Hox Xuande). Bohater, by udowodnić swoją lojalność, posunie się do rzeczy, które będą go prześladowały do końca życia. Trzeba jednak zaznaczyć, że robi to w czasach, gdy władze USA podejrzliwie patrzyły na każdą osobę pochodzenia azjatyckiego, która chciała się osiedlić w ich kraju. Mamy bowiem rok 1976. Niedawno zakończyła się wojna w Wietnamie. Rany dopiero co zaczynają się zabliźniać.

Oryginalnie powieść opowiada o poszukiwaniu własnej tożsamości i prawdziwej przyjaźni. Fragmenty produkcji, które zobaczyłem, sugerują, że będzie to zwariowana opowieść z wieloma twistami. Na myśl od razu przyszedł mi Dziennik zakrapiany rumem. Serial jest przesiąknięty humorem i sarkazmem. Miejscami pokazuje świat w bardzo krzywym zwierciadle. Akcja jest wartka i bardzo nieprzewidywalna. Choć może być to również mylne wrażenie wywołane różnymi kreacjami w wykonaniu Roberta Downeya Jr. Muszę też przyznać, że aktor jest świetny w tych czterech powierzonych mu rolach.

Powieść została okrzyknięta nową klasyką literatury wojennej. Porównywano ją do dzieł innych znanych pisarzy, takich jak Kafka czy Orwell. Serial stara się pokazać złożoność i szaleństwo świata, który wykreował Viet Thanh Nguyen. Wszystko za sprawą ogromnego talentu reżysera. Park Chan-wook, twórca Oldboya i Służącej, stworzył świetny miniserial, o którym na pewno będzie głośno. Coś czuję, że HBO Max ma kolejnego asa w rękawie.