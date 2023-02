The Thaumaturge - nowa gra twórców The Witcher Remake zaprezentowana

11bit studios

The Thaumaturge to izometryczne RPG, które tworzone jest przez studio Fool's Theory, odpowiedzialne za remake pierwszego Wiedźmina. Wydawcą jest natomiast 11bit Studios, autorzy ciepło przyjętego This War of Mine.

W nadchodzącym tytule, który z pewnością pojawi się na PC, przeniesiemy się do Warszawy w roku 1905. Miasto zamieszkują Salutorzy: ezoteryczne istoty, które tylko tytułowi Taumaturdzy mogą dostrzegać i wykorzystywać do swoich potrzeb.

Zdolność Salutorów do wywierania znaczącego wpływu na innych, wyraźnie zwiększa zdolność ich panów do zmiany otaczającego nas świata. Jednak Taumaturgia pozostaje mocą, której należy używać ostrożnie” - czytamy w komunikacie prasowym.

Trzonem rozgrywki ma być eksploracja Warszawy - także jej ezoterycznej i mrocznej strony.

Mamy rok 1905. Warszawa żyje pod ciężarem jarzma caratu. Jej mieszkańcy tworzą wymieszaną grupę o różnych korzeniach, poglądach i wierzeniach, a także często sprzecznych interesach. To rosyjscy żołnierze, żydowscy kupcy, polscy mieszczanie choć nie tylko. Pomimo zaistniałych okoliczności, miasto stanowi tętniącą życiem metropolię, w której można odwiedzić zapierającą dech w piersiach imprezę wyższych sfer, by po niej zostać obrabowanym w jednym z ciemnych zaułków Pragi. Warszawa to miasto wielkich nadziei i marzeń z jednej strony i mrocznych pragnień z drugiej - czytamy dalej w informacji prasowej.

Wraz z ogłoszeniem gry zaprezentowano pierwszy zwiastun oraz kilka zrzutów ekranu przedstawiających rozgrywkę. Spoglądając na te materiały trudno nie zauważyć podobieństwa chociażby do świetnego Disco Elysium.

The Thaumaturge