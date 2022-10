The Medium - polska gra doczeka się serialowej adaptacji. Za sterami Tomasz Bagiński

Bloober Team

The Medium to gra z 2021 roku polskiego studia Bloober Team, która zebrała sobie oddane grono fanów oraz zyskała bardzo dobre recenzje krytyków. Bloober Team podpisało umowę o współpracy z Platige Image, znaną na całym świecie polską firmą zajmującą się grafiką komputerową i animacją 3D. Wszystko po to, aby stworzyć serialową adaptację gry. Prace zespołu prowadzone będą pod nadzorem kreatywnym Tomasza Bagińskiego i Piotra Babieno.

Według umowy, budżet prac zostanie pokryty w równym stopniu przez obie strony. W przypadku gdy po zakończonych pracach developmentowych strony przystąpią do wspólnej realizacji produkcji serialu, będzie to realizowane w ramach umowy koprodukcyjnej lub poprzez specjalnie utworzoną spółkę celową.

fot. Bloober Team

The Medium - o czym gra?

The Medium to horror psychologiczny, którego bohaterką jest Marianna, będąca tytułowym medium. Kobieta pomaga zbłąkanym duszom odnaleźć spokój. Pewnego dnia Marianna otrzymuje telefon od tajemniczego mężczyzny, który prosi ją, aby przyjechała do opuszczonego ośrodka turystycznego, w którym przed laty wydarzyła się tragedia. W czasie gry bohaterka rozwiązuje tajemnicę, jaka kryje się za masakrą w ośrodku, ale również sprawę własnej przeszłości. Akcja produkcji dzieje się w postkomunistycznej Polsce.