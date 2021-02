The Thing About Pam - Renée Zellweger zagra główną rolę w serialu o prawdziwej zbrodni

fot. Netflix

The Thing About Pam będzie sześcioodcinkowym serialem, który zostanie wyprodukowany dla stacji NBC. Opowie historię prawdziwej zbrodni, w której ofiarą stała się Betsy Faria. O morderstwo został oskarżony jej mąż. Jednak śledztwo pokazało, że sprawa była znacznie bardziej skomplikowana oraz pełna przerażających zwrotów akcji, w które zamieszana była Pam Hupp.

W tytułową bohaterkę wcieli się zdobywczyni dwóch Oscarów Renée Zellweger, która będzie pełnić również funkcję producentki wykonawczej. Scenariusz napisała Jessika Borsiczky, która została także showrunnerką serialu. Scenarzysta podzieliła się swoim zdaniem o produkcji.

Tym, co wyróżnia historię Pam od innych prawdziwych zbrodni jest to, że choć jest pełna ekscytujących zwrotów akcji i przerażającą kryminalną sprawą to w istocie charakter tej historii odzwierciedla amerykański krajobraz.

Sprawa Betsy Farii była szeroko omawiana w kilku odcinkach programu Dateline na NBC, który skupia się na prawdziwych zbrodniach. W 2019 roku The Thing About Pam był również najczęściej pobieranym podcastem na iTunes.