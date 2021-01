The Tomorrow War - nowy film z Chrisem Prattem trafi do serwisu streamingowego?

fot. materiały prasowe

The Tomorrow War to nowy film science fiction z Chrisem Prattem w roli głównej. Film miał pierwotnie zadebiutować pod koniec 2020 roku, jednak z powodu pandemii jego premierę przesunięto na 23 lipca 2021 roku. Okazuje się, że widowisko może trafić na platformę streamingową. Podobno film został zaprezentowany największym graczom na tym rynku przez Skydance, które odpowiada za projekt. Jak podaje portal Deadline Amazon miał zaproponować za zakup produkcji 200 mln dolarów. Umowa jednak nie została jeszcze dopięta na ostatni guzik. Warto zaznaczyć, że to nie byłby pierwszy film, który Skydance sprzedałby Amazonowi. Wcześniej firma odstąpiła koncernowi prawa do Without Remorse.

Akcja The Tomorrow War rozgrywa się w przyszłości, w której ludzkość przegrywa walkę z obcymi. W celu odwrócenia losów wojny, przywołani do życia zostają żołnierze z przeszłości. W obsadzie oprócz Pratta znajdują się również między innymi J. K. Simmons, Yvonne Strahovski i Betty Gilpin.