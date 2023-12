The Tourist - zwiastun drugiego sezonu. Jamie Dornan i malownicza Irlandia

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

The Tourist to serial BBC, napisany przez Harry'ego i Jacka Williamsa. Pierwszy sezon był jedną z najchętniej oglądanych produkcji BBC w 2022 roku, a w Stanach Zjednoczonych został przeniesiony z HBO Max do Netflixa. Oba sezony są współprodukowane przez Stan i ZDF. Premiera drugiego sezonu jest zaplanowana na 1 stycznia 2024 roku, a grany przez Jamiego Dornana bohater zmierzy się tym razem z trudnościami w pięknej, malowniczej, ale i niebezpiecznej Irlandii. Sprawdźcie zwiastun!

The Tourist: sezon 2 - zwiastun

The Tourist: sezon 2 - szczegóły

Nowy sezon zabiera widzów oraz bohaterów do malowniczej Irlandii, gdzie Elliot (Jamie Dornan) i Helen (Danielle Macdonald) są wciągnięci w trwający od wielu lat spór i zmuszeni stawić czoła konsekwencjom uczynków Elliota z pierwszego sezonu. Kiedy Elliot nieoczekiwanie znika, Helen prosi o pomoc detektywa Ruairiego Slatera (Conor MacNeill) z nadzieją na znalezienie go, zanim jego sekrety z przeszłości wyjdą na jaw.

Drugi sezon przedstawi wiele nowych postaci, w tym detektywa Ruairiego Slatera (Conoc MacNeill), Niamh Cassidy (Olwen Fouéré), a także całą rodzinę McDonell: Donala (Diarmaid Murtagh), Orla (Nessa Matthews), Fergala (Mark McKenna) i Franka (Francis Magee).