Jamie Dornan pojawi się w MCU? Aktor potwierdza spotkanie

Jamie Dornan jest znany szerokiej publiczności najbardziej z serii filmów o Christianie Greyu oraz serialu Upadek, gdzie wciela się w postać seryjnego mordercy. Być może w najbliższej przyszłości aktor do swojego CV dorzuci również kreację w Kinowym Uniwersum Marvela.

Dornan promując swój najnowszy film, oscarowego faworyta Belfast, w rozmowie z New York Times wyraził zainteresowanie rolami superbohaterów. Aktor zdradził, że spotkał się z z szefem Marvel Studios, Kevinem Feige, w sprawie swojego potencjalnego udziału w którymś z projektów MCU. Nie chciał jednak powiedzieć o jaką konkretnie rolę chodziło.

Dornan wyraził również podziw dla nowego ekranowego Batmana, Roberta Pattinsona. Aktor prywatnie przyjaźni się z Pattinsonem i stwierdził, że to, co wykonał po występie w serii Zmierzch było naprawdę inteligentne, gdy skupił się na mniejszych projektach, by teraz powrócić w blockbusterze jako Mroczny Rycerz.