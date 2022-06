The Umbrella Academy - fragment 3. sezonu. Oto Hotel Obsidian

Netflix

Wielkimi krokami zbliża się premiera 3. sezonu The Umbrella Academy. W czasie wydarzenia Netflix Geeked Week miał miejsce panel produkcji. W czasie spotkania pokazano fragment z ważnym dla historii miejscem i postaciami. Obejrzyjcie go poniżej.

The Umbrella Academy 3 - fragment

Produkcja opowiada o dysfunkcyjnej rodzinie superbohaterów, która co sezon pakuje się w kłopoty, które nierozwiązane doprowadzą do zagłady Ziemi. W nowej odsłonie nasi bohaterowie lądują w alternatywnej linii czasowej, w której Umbrella Academy nie powstała, a na jej miejscu jest Akademia Sparrow. Przy okazji swoją podróżą spowodowali zjawisko czasowe, które powoli wymazuje wszystko, co stanie mu na drodze. Herosi będą musieli połączyć siły, aby jeszcze raz uratować świat.

The Umbrella Academy 3 - obsada

W obsadzie 3. sezonu znajdują się Elliot Page oraz Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Adam Godley, Colm Feore, Cazzie David, Justin Cornwell, Genesis Rodriguez, Britne Oldford i Jake Epstein.

The Umbrella Academy - premiera 3. sezonu 22 czerwca.