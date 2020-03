The Walking Dead - co dalej w 10. sezonie? Negan w masce i wojna! [WIDEO]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

The Walking Dead wchodzi w decydują fazę. Wygląda na to, że w końcu dojdzie do wojny z Szeptaczami na poważnie. Alfa i jej horda docierają do Hilltop. Bohaterowie zastanawiają się, czy powinni walczyć, czy uciekać po tym, jak Daryl walczył z Alfą. Eugene ma problemy komunikacyjne ze Stephanie. Tak pokrótce wygląda opis fabuły tego odcinka.

Angela Kang, showrunnerka The Walking Dead wyjaśnia, że scena spotkania Lydii z Alfą z 10. odcinka będzie kluczem dla przemiany czarnego charakteru serialu.

The Walking Dead - o czym 11. odcinek?

- Na początku sezonu słyszeliśmy słowa Michonne: Musimy upewnić się, że Lydia pozostanie bezpieczna, ponieważ zasadniczo jej osoba nas chroni". Dlatego też teraz wszystko ulegnie zmianie, a wojna z Szeptaczami nabierze tempa. W następnym odcinku zobaczymy co się wydarzy, gdy bohaterowie będą przekonani, że Szeptacze są w drodze do ich bazy i to stanie się kluczowe dla rozwoju historii. To doprowadzi do rozłamu, ponieważ obie grupy bohaterów będą kłócić się o prawidłowy kierunek decyzji.

The Walking Dead - zwiastun i fragment 11. odcinka

The Walking Dead - premiera w Polsce już 9 marca.