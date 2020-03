The Walking Dead - szczegóły zemsty Dantego i kulisy brutalnej walki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Angela Kang, showrunnerka The Walking Dead, w rozmowie z EW.com udowadnia, jak w pewien sposób odcinek jest zemstą Dantego po jego śmierci. Jeden ze scenarzystów The Walking Dead, Jim Barnes wpadł na pomysły, aby stworzyć sceny odwołujące się do klasyki horroru. Wymyślili, że skoro Dante zabił Cheryl i wykopał jej grób, przygotował sobie jednocześnie drogę ucieczki. Uznali, że bohaterowie po tym, jak poznaliby prawdę o Dantem, sprawdzaliby różne rzeczy, ale naturalnie niekoniecznie wpadliby na to, żeby ekshumować grób. I takim sposobem Beta wszedł przez to do Alexandrii.

Ważna dla twórców była wiarygodność, by bohaterowie nie wyszli na głupców, którzy przeoczyli coś oczywistego. Jednocześnie chcieli pokazać błyskotliwość Szeptaczy.

Istotne też są kulisy zaskakującej walki Daryla z Alfą. Angela Kang przyznaje, że zastanawiali się, czy powinni to pokazać na tak wczesnym etapie konfliktu. Jako że są równymi sobie przeciwnikami, zastanawiali się, jak to dobrze pokazać, by żaden z nich nie zginął. Tak doszli do wniosku, że oboje będą poważnie ranni, na skraju śmierci.

Sama scena walki kilkakrotnie zmieniała się podczas prac. Doszli do momentu, w którym musieli coś zrobić, aby Daryl nie zabił Alfy - dlatego został tak poważnie ranny, że ma całą twarz we krwi i niedowidzi. Duża część tej sceny z jego perspektywy została doprawiona w postprodukcji. Zależało im także, aby podkreślić ich różny styl walki - on ma cel, by ją zabić, a ona lubi zabawy w kotka i myszkę, tak też wygląda jej podejście do tego starcia.

W momencie spotkania Lydii z Alfą dochodzi do dość istotnej kwestii. Według Kang to w tej chwili Alfa myśli, że umiera, dlatego zachęca Lydię do tego, by ją dobiła. Zasadniczo mówi jej, aby to zrobiła, by się stała taka jak ona. Lydia natomiast nie chce być na tym samym poziomie mroku jak jej matka - chce być dobrą osobą z ludźmi, którzy ją kochają. Stara się w danym momencie odrzucać filozofię Alfy i to stawia ją w bardzo bolesnej pozycji.

Producentka potwierdza, że na samym końcu Alfa ostatecznie zdaje sobie sprawę, iż jej córka jest stracona. Tym samym traci jedyną słabość, jaką miała, a to ma mieć kluczowy wpływ na wojnę.