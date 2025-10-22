Norman Reedus o 4. sezonie The Walking Dead: Daryl Dixon. Jak fabuła wpłynęła na jego życie?
Norman Reedus obecnie pracuje na planie finałowego sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Aktor zdradził kilka informacji, czego możemy się po nim spodziewać.
W ostatnich dniach zakończył się trzeci sezon spin-offu The Walking Dead. W tym samym czasie odbywają się również zdjęcia do finałowej serii, które powoli zbliżają się do końca. W najnowszym wywiadzie Norman Reedus skomentował to, jak rozwinęła się historia Daryla, zdradzając kilka szczegół o ostatniej serii.
Czytaj więcej: Recenzja ostatniego odcinka 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon
Norman Reedus o 4. sezonie spin-offu The Walking Dead
W rozmowie z The Hollywood Reporter, aktor został zapytany, czy spodziewał się, że historia jego bohatera rozwinie się w ten sposób. Przyznał, że jest inaczej, a The Walking Dead: Daryl Dixon zawsze trochę zbiegał się z jego życiem.
Następnie przyznał, że ta wersja historii, którą tworzą, kończy się idealnie. Odpowiada na wszystkie pytania, dlaczego tak się to wszystko potoczyło i co to oznaczało, a także w jaki sposób dotarli do tego miejsca oraz co mogą zrobić, żeby mieć lepsze życie. Stwierdził, że to wszystko jest "odjechane", a on wraz z Darylem weryfikują fakty, obserwując wokół siebie rzeczy, których się nie spodziewał.
Norman Reedus wspomniał, że właśnie w ten sposób powstała scena szczerej rozmowy Daryla z Carol na plaży w końcówce 3. sezonu. Przyznał, że wymyślił ją w ostatniej chwili razem z showrunnerem Davidem Zabelem i producentem wykonawczym Jasonem Richmanem. Wiedział wtedy, w jakim kierunku będą zmierzać w czwartym sezonie i to wydawało się punktem wyjścia.
Aktor zgodził się z dziennikarzem, który wskazał, że Daryl od samego początku miał trudne życie, a otwarcie się przed Carol oznaczało dla niego ogromny postęp od czasu jego pojawienia się w The Walking Dead. Zdradził, że to bardzo ważne dla postaci, a także istotny temat, który podejmują obecnie, kręcąc bieżące odcinki w Hiszpanii.
Reedus wyjaśnił też, że fakt, że Carol i Daryl nie zostali parą na przestrzeni lat, tylko oddanymi przyjaciółmi, zawdzięczamy Davidowi Zabelowi.
Na koniec aktor zdradził, że w końcówce 3. sezonu Carol i Daryl nie zjedli hot dogów - te pojawią się jeszcze w nowej odsłonie. Reedus powiedział, że ich nienawidzi, żartując, że można się z zatruć jadem kiełbasianym z tej puszki.
Czytaj dalej: Norman Reedus o The Walking Dead: Daryl Dixon: Mam marzenie, by odwiedzić inny kontynent [WYWIAD]
The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z finału 3. sezonu
Źródło: hollywoodreporter.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1938, kończy 87 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1972, kończy 53 lat