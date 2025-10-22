Norman Reedus o 4. sezonie The Walking Dead: Daryl Dixon. Jak fabuła wpłynęła na jego życie?

fot. AMC

W ostatnich dniach zakończył się trzeci sezon spin-offu The Walking Dead. W tym samym czasie odbywają się również zdjęcia do finałowej serii, które powoli zbliżają się do końca. W najnowszym wywiadzie Norman Reedus skomentował to, jak rozwinęła się historia Daryla, zdradzając kilka szczegół o ostatniej serii.

Norman Reedus o 4. sezonie spin-offu The Walking Dead

W rozmowie z The Hollywood Reporter, aktor został zapytany, czy spodziewał się, że historia jego bohatera rozwinie się w ten sposób. Przyznał, że jest inaczej, a The Walking Dead: Daryl Dixon zawsze trochę zbiegał się z jego życiem.

W czwartym sezonie Daryl naprawdę zgłębia siebie, więc ja też to robię. Dużo siedzę w swojej głowie, szczególnie w odcinku, który teraz kręcimy. Wypełnia mi to głowę przyszłością, przeszłością i teraźniejszością tej postaci.

Następnie przyznał, że ta wersja historii, którą tworzą, kończy się idealnie. Odpowiada na wszystkie pytania, dlaczego tak się to wszystko potoczyło i co to oznaczało, a także w jaki sposób dotarli do tego miejsca oraz co mogą zrobić, żeby mieć lepsze życie. Stwierdził, że to wszystko jest "odjechane", a on wraz z Darylem weryfikują fakty, obserwując wokół siebie rzeczy, których się nie spodziewał.

W tym tkwi piękno tego spin-offu. Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy pracując nad pierwszym sezonem, myślałem o tym, co będę robił w czwartym? Nie robiliśmy tego w ten sposób. Nie pisaliśmy scenariusza na przyszłość, podczas pracy nad pierwszym sezonem. Tworzymy go organicznie w trakcie pracy. Nie sądzę, żeby Miasteczko South Park potrafiło to robić. Widzą, co dzieje się w świecie i tworzą na jego podstawie. Więc nie chciałbym robić tego serialu w żaden inny sposób. Pomysły na fabułę przychodzi nam naturalnie w trakcie kręcenia.

Norman Reedus wspomniał, że właśnie w ten sposób powstała scena szczerej rozmowy Daryla z Carol na plaży w końcówce 3. sezonu. Przyznał, że wymyślił ją w ostatniej chwili razem z showrunnerem Davidem Zabelem i producentem wykonawczym Jasonem Richmanem. Wiedział wtedy, w jakim kierunku będą zmierzać w czwartym sezonie i to wydawało się punktem wyjścia.

Mamy kilka historii do omówienia, które zaczęliśmy w sezonach pierwszym i drugim. Dla mnie i dla Daryla to był wielki punkt zwrotny, ta rozmowa na plaży.

Aktor zgodził się z dziennikarzem, który wskazał, że Daryl od samego początku miał trudne życie, a otwarcie się przed Carol oznaczało dla niego ogromny postęp od czasu jego pojawienia się w The Walking Dead. Zdradził, że to bardzo ważne dla postaci, a także istotny temat, który podejmują obecnie, kręcąc bieżące odcinki w Hiszpanii.

Reedus wyjaśnił też, że fakt, że Carol i Daryl nie zostali parą na przestrzeni lat, tylko oddanymi przyjaciółmi, zawdzięczamy Davidowi Zabelowi.

Był czas, kiedy niektórzy ludzie pisali [scenariusze] dla serialu czytając Twittera, a potem było tak, jakby pisali dla Twittera. Czasami mogłem wyłapać takie momenty. Ale David nie jest częścią tego świata. Powiedział: "Mogę zrobić coś innego".

Na koniec aktor zdradził, że w końcówce 3. sezonu Carol i Daryl nie zjedli hot dogów - te pojawią się jeszcze w nowej odsłonie. Reedus powiedział, że ich nienawidzi, żartując, że można się z zatruć jadem kiełbasianym z tej puszki.

