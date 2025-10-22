placeholder
Reklama
placeholder

Norman Reedus o 4. sezonie The Walking Dead: Daryl Dixon. Jak fabuła wpłynęła na jego życie?

Norman Reedus obecnie pracuje na planie finałowego sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Aktor zdradził kilka informacji, czego możemy się po nim spodziewać.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  4. sezon 
3. sezon daryl dixon the walking dead the walking dead: Daryl Dixon
The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 7 fot. AMC
Reklama

W ostatnich dniach zakończył się trzeci sezon spin-offu The Walking Dead. W tym samym czasie odbywają się również zdjęcia do finałowej serii, które powoli zbliżają się do końca. W najnowszym wywiadzie Norman Reedus skomentował to, jak rozwinęła się historia Daryla, zdradzając kilka szczegół o ostatniej serii.

Czytaj więcej: Recenzja ostatniego odcinka 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon

Norman Reedus o 4. sezonie spin-offu The Walking Dead

W rozmowie z The Hollywood Reporter, aktor został zapytany, czy spodziewał się, że historia jego bohatera rozwinie się w ten sposób. Przyznał, że jest inaczej, a The Walking Dead: Daryl Dixon zawsze trochę zbiegał się z jego życiem. 

W czwartym sezonie Daryl naprawdę zgłębia siebie, więc ja też to robię. Dużo siedzę w swojej głowie, szczególnie w odcinku, który teraz kręcimy. Wypełnia mi to głowę przyszłością, przeszłością i teraźniejszością tej postaci.

Następnie przyznał, że ta wersja historii, którą tworzą, kończy się idealnie. Odpowiada na wszystkie pytania, dlaczego tak się to wszystko potoczyło i co to oznaczało, a także w jaki sposób dotarli do tego miejsca oraz co mogą zrobić, żeby mieć lepsze życie. Stwierdził, że to wszystko jest "odjechane", a on wraz z Darylem weryfikują fakty, obserwując wokół siebie rzeczy, których się nie spodziewał. 

W tym tkwi piękno tego spin-offu. Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy pracując nad pierwszym sezonem, myślałem o tym, co będę robił w czwartym? Nie robiliśmy tego w ten sposób. Nie pisaliśmy scenariusza na przyszłość, podczas pracy nad pierwszym sezonem. Tworzymy go organicznie w trakcie pracy. Nie sądzę, żeby Miasteczko South Park potrafiło to robić. Widzą, co dzieje się w świecie i tworzą na jego podstawie. Więc nie chciałbym robić tego serialu w żaden inny sposób. Pomysły na fabułę przychodzi nam naturalnie w trakcie kręcenia.

nullfot. AMC

Norman Reedus wspomniał, że właśnie w ten sposób powstała scena szczerej rozmowy Daryla z Carol na plaży w końcówce 3. sezonu. Przyznał, że wymyślił ją w ostatniej chwili razem z showrunnerem Davidem Zabelem i producentem wykonawczym Jasonem Richmanem. Wiedział wtedy, w jakim kierunku będą zmierzać w czwartym sezonie i to wydawało się punktem wyjścia.

Mamy kilka historii do omówienia, które zaczęliśmy w sezonach pierwszym i drugim. Dla mnie i dla Daryla to był wielki punkt zwrotny, ta rozmowa na plaży.

Aktor zgodził się z dziennikarzem, który wskazał, że Daryl od samego początku miał trudne życie, a otwarcie się przed Carol oznaczało dla niego ogromny postęp od czasu jego pojawienia się w The Walking Dead. Zdradził, że to bardzo ważne dla postaci, a także istotny temat, który podejmują obecnie, kręcąc bieżące odcinki w Hiszpanii. 

Reedus wyjaśnił też, że fakt, że Carol i Daryl nie zostali parą na przestrzeni lat, tylko oddanymi przyjaciółmi, zawdzięczamy Davidowi Zabelowi.

Był czas, kiedy niektórzy ludzie pisali [scenariusze] dla serialu czytając Twittera, a potem było tak, jakby pisali dla Twittera. Czasami mogłem wyłapać takie momenty. Ale David nie jest częścią tego świata. Powiedział: "Mogę zrobić coś innego".

Na koniec aktor zdradził, że w końcówce 3. sezonu Carol i Daryl nie zjedli hot dogów - te pojawią się jeszcze w nowej odsłonie. Reedus powiedział, że ich nienawidzi, żartując, że można się z zatruć jadem kiełbasianym z tej puszki. 

Czytaj dalej: Norman Reedus o The Walking Dead: Daryl Dixon: Mam marzenie, by odwiedzić inny kontynent [WYWIAD]

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z finału 3. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 7

arrow-left
The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 7
fot. AMC
arrow-right

Źródło: hollywoodreporter.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  4. sezon 
3. sezon daryl dixon the walking dead the walking dead: Daryl Dixon
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,5

2023
Oglądaj TERAZ The Walking Dead: Daryl Dixon Horror

8,1

2010
The Walking Dead
Oglądaj TERAZ The Walking Dead Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 God of War
-
Plotka

Ruszył casting do serialowego God of War - oto najważniejsze role. Kto powinien zagrać Kratosa?

2 Fragment okładki książki
-

Znany pisarz wraca po niemal dekadzie z nową książką. To 900-stronicowy epos o smoku

3 13 dni do wakacji
-

13 dni do wakacji - polski horror online. Gdzie obejrzeć w streamingu?

4 Frankenstein
-

Frankenstein - nowy klip. Tak wygląda klasyk literatury grozy w wersji Netflixa

5 Marvel
-

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

6 Perswazje
-

Dakota Johnson zadebiutuje jako reżyserka. Jessica Alba w obsadzie A Tree Is Blue?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e02

Agenci NCIS

s2025e204

Moda na sukces

s27e04

Wielkie projekty

s04e06

s09e12

Miłość jest ślepa

s05e05

Kulawe konie

s02e08

Pokolenie V

s38e203

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeff Goldblum
Jeff Goldblum

ur. 1952, kończy 73 lat

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd

ur. 1938, kończy 87 lat

Bob Odenkirk
Bob Odenkirk

ur. 1962, kończy 63 lat

Malgorzata Ostrowska-Królikowska
Malgorzata Ostrowska-Królikowska

ur. 1964, kończy 61 lat

Saffron Burrows
Saffron Burrows

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV