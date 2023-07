The Walking Dead: Daryl Dixon - kolejny teaser spin-offu. Główny bohater i zakonnice

fot. AMC // zrzut z ekranu z teasera

The Walking Dead: Daryl Dixon to nadchodzący serial z uniwersum Walking Dead, który zadebiutuje jesienią na antenie amerykańskiego AMC oraz platformy AMC+. Norman Reedus ponownie wcielił się w tytułowego bohatera, który niespodziewanie trafia do Francji. Będzie próbował dowiedzieć się, jak to się stało, że znalazł się w Europie, a następnie będzie musiał odnaleźć drogę do domu. W obsadzie są również Clémence Poésy, Adam Nagaitis i Gilbert Glenn Brown.

W pierwszych zapowiedziach spin-offu The Walking Dead widzowie mogli zobaczyć, że Daryl trafił do Europy dryfując na obróconej łodzi, a następnie przemierzał opustoszałą Francję. W nowym teaserze widzimy nieprzytomnego bohatera, którym zajmują się zakonnice. Trudno powiedzieć czy przypalają ranę czy zostaje napiętnowany rozżarzonym pogrzebaczem. Zobaczcie poniżej.

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia i plakaty

The Walking Dead: Daryl Dixon - plakat

Za reżyserię odpowiadają Daniel Percival, Greg Nicotero i Tim Southam. Scenariusz napisał David Zabel, który jest też producentem wykonawczym serialu wraz ze wspomnianym Percivalem, Scottem M. Gimple oraz Brianem Bockrathem.