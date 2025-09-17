Zdjęcia i teaser z 3. odcinka spin-offu The Walking Dead. Nowa bohaterka pomoże Darylowi?
W sieci pojawiły się zdjęcia oraz teaser promujące trzeci odcinek 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. W nim bohaterowie będą szukać sposobu na powrót do domu.
W drugim odcinku 3. sezonu spin-offu The Walking Dead Daryl i Carol trafili do Solaz del Mar. Tam poznali jego mieszkańców oraz układ między miastami, w którym muszą oddawać dziewczynę w zamian za broń oraz ochronę. Co czeka głównych bohaterów w kolejnym epizodzie?
Tytuł trzeciego odcinka to El Sacrificio. W jego opisie możemy przeczytać, że "Daryl skupia się na powrocie do domu, a Carol coraz bardziej angażuje się w sprawy Solaz". W nadchodzącym epizodzie zobaczymy nową postać o imieniu Valentina graną przez Irinę Björklund. Bohaterowie spotkają ją przy latarni morskiej, co widzimy w teaserze. Daryl prosi ją, żeby pomogła im naprawić łódź. Następuje również atak szwendaczy z morza. Ponadto Justina odkrywa wstążki ze swoim imieniem, a Fede najwyraźniej musi podjąć trudną decyzję. Zobaczcie poniżej teaser promujący 3. odcinek, a także zdjęcia.
The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser z 3. odcinka
The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 3. odcinka
The Walking Dead: Daryl Dixon - spoilerowe zdjęcia z 2. odcinka
Zobaczcie też nowe spoilerowe zdjęcia z 2. odcinka. Poniżej znajduje się również galeria ze zdjęciami zza kulis tego epizodu.
The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia zza kulis 2. odcinka
The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera trzeciego odcinka 3. sezonu 22 września na polskim Canal+.
Źródło: AMC
