Gwiazda Westworld dołączyła do obsady 3. sezonu The Walking Dead: Dead City

Obsada 3. sezonu spin-offu The Walking Dead powiększyła się o nowe znane nazwisko. Który aktor będzie partnerował na ekranie Jeffreyowi Deanowi Morganaowi?
Magda Muszyńska
Tagi:  dead city 
3. sezon obsada the walking dead the walking dead: dead city
The Walking Dead: Dead City - sezon 2, odcinek 4 fot. AMC
W lipcu informowaliśmy, że The Walking Dead: Dead City otrzymał zielone światło na nakręcenie 3. sezonu serialu. Prace na planie rozpoczęły się na początku września w Brockton w stanie Massachusetts. Ponadto zdjęcia odbywają się w Bostonie i Worcester. Do powracających do swoich ról Lauren Cohan i Jeffreya Deana Morgana dołączył znany aktor.

Czytaj więcej: Powstanie 3. sezon The Walking Dead: Dead City! O czym opowie?

Jimmi Simpson w obsadzie The Walking Dead: Dead City 

Do stałej obsady 3. sezonu spin-offu The Walking Dead dołączył Jimmi Simpson. Informację wyjawił na swoim Instagramie Jeffrey Dean Morgan udostępniając wspólne zdjęcie z planu. W podpisie dodał, że to będzie znakomity sezon. Stacja AMC wyjawiła, że aktor wcieli się w postać, która nazywa się Dillard. Więcej szczegółów nie podano.

Simpson ma na koncie wiele ról. Niedawno mogliśmy go oglądać w serialach Twisted Metal, Mroczna materia i Pachinko. Wcielał się również w Williama w Westworld. Grał w serialach Perpetual Grace, LTD, Unsolved i Breakout Kings. Często też podkłada głos postaciom z animacji Star Wars (Star Trek: Prodigy) i DC.

Przypomnijmy, że do obsady nowej serii dołączyła również Aimee Garcia, gwiazda serialu Lucyfer. Gra Renatę, czarującą kobietę i naturalną przywódczynię, której charyzma i ogromny optymizm ułatwiają jej zdobywanie szacunku ludzi. 

The Walking Dead: Dead City - fabuła 3. sezonu

Maggie i Negan w końcu odkładają na bok dzielące ich różnice, aby zbudować pierwszą od czasów apokalipsy prosperującą społeczność na Manhattanie, ale gdy w mieście zaczyna narastać chaos, zmuszeni są zadać sobie pytanie: czy wyciągnęli wnioski ze swoich starych ran, czy też ich mroczna przeszłość zwiastuje zgubę całemu miastu?

The Walking Dead: Dead City - dwa sezony są dostępne na platformie Canal+.

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia z 2. sezonu

The Walking Dead: Dead City - sezon 2, odcinek 3

The Walking Dead: Dead City - sezon 2, odcinek 3
fot. AMC
Źródło: cbr.com

