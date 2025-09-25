Gwiazda Westworld dołączyła do obsady 3. sezonu The Walking Dead: Dead City

fot. AMC

W lipcu informowaliśmy, że The Walking Dead: Dead City otrzymał zielone światło na nakręcenie 3. sezonu serialu. Prace na planie rozpoczęły się na początku września w Brockton w stanie Massachusetts. Ponadto zdjęcia odbywają się w Bostonie i Worcester. Do powracających do swoich ról Lauren Cohan i Jeffreya Deana Morgana dołączył znany aktor.

Jimmi Simpson w obsadzie The Walking Dead: Dead City

Do stałej obsady 3. sezonu spin-offu The Walking Dead dołączył Jimmi Simpson. Informację wyjawił na swoim Instagramie Jeffrey Dean Morgan udostępniając wspólne zdjęcie z planu. W podpisie dodał, że to będzie znakomity sezon. Stacja AMC wyjawiła, że aktor wcieli się w postać, która nazywa się Dillard. Więcej szczegółów nie podano.

Simpson ma na koncie wiele ról. Niedawno mogliśmy go oglądać w serialach Twisted Metal, Mroczna materia i Pachinko. Wcielał się również w Williama w Westworld. Grał w serialach Perpetual Grace, LTD, Unsolved i Breakout Kings. Często też podkłada głos postaciom z animacji Star Wars (Star Trek: Prodigy) i DC.

Przypomnijmy, że do obsady nowej serii dołączyła również Aimee Garcia, gwiazda serialu Lucyfer. Gra Renatę, czarującą kobietę i naturalną przywódczynię, której charyzma i ogromny optymizm ułatwiają jej zdobywanie szacunku ludzi.

The Walking Dead: Dead City - fabuła 3. sezonu

Maggie i Negan w końcu odkładają na bok dzielące ich różnice, aby zbudować pierwszą od czasów apokalipsy prosperującą społeczność na Manhattanie, ale gdy w mieście zaczyna narastać chaos, zmuszeni są zadać sobie pytanie: czy wyciągnęli wnioski ze swoich starych ran, czy też ich mroczna przeszłość zwiastuje zgubę całemu miastu?

The Walking Dead: Dead City - dwa sezony są dostępne na platformie Canal+.

