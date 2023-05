The Walking Dead: Dead City - nowy teaser serialu. Maggie kontra Negan

fot. materiały prasowe

The Walking Dead: Dead City to nadchodzący spin-off The Walking Dead, który opowie o dalszych losach Maggie i Neganie. Postacie łączą siły, aby uratować Hershela, który został porwany. W tym celu udają się do Nowego Jorku. Akcja rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z flagowego serialu.

Do swoich ról powracają Lauren Cohan oraz Jeffrey Dean Morgan. Do obsady dołączyli: Gaius Charles jako bezlitosny Perlie Armstrong, Karina Ortiz jako Amaia, Mahina Napoleon jako Ginny, Jonathan Higginbotham jako Tommaso, Trey Santiago-Hudson jako Jano i Zeljko Ivanek jako Chorwat.

W sieci pojawił się kolejny teaser, który zapowiada wydarzenia z The Walking Dead: Dead City. W nim możemy zobaczyć wrogo nastawioną do Negana Maggie, która grozi mu nożem. Razem wyruszają do Manhattanu. Warto przypomnieć, że Jeffrey Dean Morgan w jednym z wywiadów mówił, że Negan powróci do starych nawyków.

The Walking Dead: Dead City - teaser

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia

The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Dead City - fabuła

Bohaterowie trafią do postapokaliptycznego Manhattanu, który jest od dawna odcięty od stałego lądu. Rozpadające się miasto jest pełne umarłych i mieszkańców, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru. Podczas pobytu w mieście Maggie i Negan spotykają rodowitych nowojorczyków, uciekają przed szeryfem ze skomplikowaną przeszłością, ścigającego okrytego złą sławą zabójcę. Ale gdy duet zagłębia się w otchłanie miasta opanowanego przez szwendaczy staje się jasne, że traumy z ich burzliwej przeszłości mogą okazać się równie wielkim zagrożeniem, jak niebezpieczeństwa teraźniejszości.