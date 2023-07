The Walking Dead: Dead City - teaser i zdjęcia z 4. odcinka. Maggie i Negan przeprowadzają atak

fot. AMC

W opisie 4. odcinka The Walking Dead: Dead City możemy przeczytać, że Maggie i Negan przeprowadzają atak, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Z koleu Ginny i Armstrong nawiązują nieoczekiwany kontakt z innymi osobami.

W sieci pojawił się teaser nadchodzącego odcinka spin-offu The Walking Dead, w którym bohaterowie schodzą do podziemi metra. Następnie możemy usłyszeć charakterystyczny gwizd, którym Negan posługiwał się, gdy dowodził Zbawcami w oryginalnym serialu. Ponadto widzimy Ginny u boku Maggie. Do tego grupka znalazła się na arenie, gdzie odpierają atak zombie. Jedna z postaci zostaje porwana przez szwendaczy. Nie brakuje też Chorwata (Zeljko Ivanek). Zobaczcie zapowiedź poniżej.

The Walking Dead: Dead City - teaser 4. odcinka

Ponadto udostępniono zdjęcia z 4. epizodu, na których znajdują się Lauren Cohan (Maggie), Jeffrey Dean Morgan (Negan) i

Mahina Napoleon (Ginny).

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia

The Walking Dead: Dead City - sezon 1, odcinek 4

The Walking Dead: Dead City - premiera 4. odcinka 9 lipca na amerykańskim kanale AMC.