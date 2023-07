The Walking Dead - potwierdzono tytuł spin-offu o Ricku i Michonne. Jest też oficjalne logo

fot. AMC

Spin-off The Walking Dead o Ricku i Michonne, w którym Andrew Lincoln i Danai Gurira powrócili do swoich ról, fani znali pod roboczym tytułem The Walking Dead: Summit. Posługiwano się nim podczas produkcji, a także w mediach. Teraz platforma AMC+ zaprezentowała nowe logo potwierdzające, że serial będzie nosić tytuł The Walking Dead: Rick & Michonne. Stacja postąpiła tak samo, jak w przypadku spin-offa o Darylu, w którym też wykorzystano jego imię i nazwisko - The Walking Dead: Daryl Dixon. Oprócz logo, które możecie zobaczyć poniżej, opublikowano również skrócony opis fabuły serialu.

The Walking Dead: Rick & Michonne - opis

Historia miłosna Ricka Grimesa i Michonne odmieniła się pod wpływem przemienionego świata. Rozdzielił ich dystans i niepowstrzymana siła. Czy uda im się odnaleźć siebie i dowiedzieć się, kim byli w sytuacji, w jakiej jeszcze nigdy się nie znaleźli?

fot. AMC+

W obsadzie nowego serialu oprócz wymienionych wyżej aktorów znaleźli się Lesley-Ann Brandt oraz Pollyanna McIntosh, która ponownie wcieli się w Jadis/Anne.

The Walking Dead: Rick & Michonne - premiera w 2024 roku na amerykańskim kanale AMC.