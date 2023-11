The Walking Dead: Destinies - premierowy zwiastun gry. Internauci są dla niej bezlitośni

fot. GameMill Entertainment

Uniwersum TWD powiększyło się o kolejny tytuł. Tym razem jest nim gra zatytułowana The Walking Dead: Destinies, która ma pozwolić graczom na napisanie od nowa znanych z serialu historii. W zapowiedziach wspominano o możliwości wpływania na znane wydarzenia i tym samym zmiany losu bohaterów. Oprócz tego w produkcji studia Flux Games i GameMill Entertainment otrzymujemy również elementy survivalu i akcji: zbieramy zasoby, w tym broń i amunicję, a także walczymy z hordami żywych trupów.

Poniżej możecie zapoznać się z premierowym zwiastunem gry.

The Walking Dead: Destinies - zwiastun premierowy

Niestety wszystko wskazuje na to, że nowe dzieło Flux Games nie jest zbyt udane. Wręcz przeciwnie: z opinii internautów wynika, że może być to solidny kandydat do tytułu najgorszej gry roku i godny rywal dla takich "hitów" jak Gollum czy Kong. Po sieci krążą nagrania, które prezentują fatalną oprawę, kiepskie udźwiękowienie oraz rozgrywkę wyglądającą jak coś sprzed kilkunastu lat.

https://twitter.com/NikTekOfficial/status/1726392221685977273

https://twitter.com/DXFromYT/status/1726309673790570533

https://twitter.com/GmanLives/status/1725853567687512160