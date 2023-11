Borderlands 4 i Tiny Tina's Wonderlands 2 powstaną? Ten przeciek na to wskazuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Internauci odnaleźli wzmianki o dwóch niezapowiedzianych jeszcze produkcjach: Borderlands 4 i Tiny Tina's Wonderlands 2. Tytuły te pojawiły się w opisie na Linkedin na profilu Randela Reissa, byłego pracownika studia Lost Boys Interactive, które wspierało deweloperów z Gearbox podczas prac nad kilkoma projektami, w tym przy pierwszej odsłonie Tiny Tina's Wonderlands i WWE 2K23.

Z Linkedin wynika, że Reiss opuścił szeregi Lost Boys Interactive w lipcu 2022 roku, a to oznacza, że obie gry muszą znajdować się w produkcji od jakiegoś czasu. Istnieje więc szansa, że na oficjalne ogłoszenia nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Jeżeli Gearbox i 2K planują takie zapowiedzi jeszcze w tym roku, to trudno wyobrazić sobie lepszą okazję niż gala The Game Awards 2023, która odbędzie się w grudniu.

Przypominamy, że Borderlands 3 zadebiutowało w 2019 roku, a Tiny Tina’s Wonderlands w roku 2022. Obie produkcje były rozwijane również po premierach i doczekały się kilku rozszerzeń.