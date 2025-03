Zdjęcia z planu adaptacji książki Colleen Hoover. Kolejny wątpliwy projekt Dakoty Johnson?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Po It Ends with Us przyszedł czas na adaptację drugiego tytułu Colleen Hoover. Tym razem na wielki ekran trafi thriller psychologiczny Verity. Tytułową rolę zagra Anne Hathaway, a towarzyszyć jej będą Dakota Johnson i Josh Hartnett. Do sieci trafiły zdjęcia i nagrania wideo z planu zdjęciowego. Ostrzegamy, że niektórzy mogą potraktować je jako spoilery.

Verity - zdjęcia i wideo z planu

Zdjęcia realizowano w centrum miasta, gdzie najpewniej kręcono scenę otwierającą film. Wygląda na to, że adaptacja wiernie odtworzy pierwszą sekwencję książki, która od razu dostarcza elementu zaskoczenia. Historia zaczyna się od zakrwawionej Lowen Ashleigh (w filmie rolę tę zagra Dakota Johnson), będącej świadkiem śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód. Wówczas Jeremy (Josh Hartnett) poznaje ją po raz pierwszy i pomaga jej dojść do siebie po szokującym wydarzeniu. Zobaczcie poniższe materiały.

Verity - fabuła

Tytułowa bohaterka, Verity Crawford, jest popularną autorką thrillerów psychologicznych. Po tragicznym wypadku zostaje sparaliżowana, a jej mąż Jeremy decyduje się zatrudnić pisarkę Lowen Ashleigh, by dokończyła bestsellerową serię książek jego żony. Przygotowując się do pracy, Lowen przyjeżdża do posiadłości Crawfordów, gdzie odnajduje niepublikowany manuskrypt Verity. Okazuje się on szokującą spowiedzią pisarki, która odkrywa przed Lowen mroczne tajemnice, bardziej niepokojące niż jej powieści.

Adaptacja filmowa powstaje dla studia Amazon MGM Studios. Jest ona opisywana jako "thriller erotyczny", inspirowany Rebeką oraz Zaginioną dziewczyną.

