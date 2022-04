The Walking Dead - Melissa McBride nie zagra w spin-offie o Darylu i Carol

fot. AMC

Od 12 lat Melissa McBride wciela się w Carol w The Walking Dead. Jako jedyna wraz z Normanem Reedusem występuje w serialu bez przerwy od pierwszego sezonu. W 2020 roku ogłoszono, że powstanie spin-off The Walking Dead, który miał skupić się na Darylu i Carol. Jednak stacja AMC ogłosiła, że te plany mocno się zmieniły.

AMC wydało oświadczenie, w którym przekazano, że Melissa McBride nie zagra w tym spin-offie. Zdjęcia mają rozpocząć się latem w Europie, a premiera serialu jest zaplanowana na 2023 rok. I właśnie ze względu na zmianę lokalizacji produkcji aktorka musiała zrezygnować z projektu ze względów logistycznych w tym czasie. AMC nie wyklucza, że postać Carol jeszcze powróci w niedalekiej przyszłości.

W rezultacie spin-off skoncentruje się tylko na postaci Daryla, którego gra Norman Reedus. Przypomnijmy, że po zakończeniu jedenastego, a zarazem finałowego sezonu The Walking Dead w planach są kolejne spin-offy. W połowie 2022 roku zadebiutuje antologiczny serial pt. Tales of the Walking Dead. Widzowie obejrzą sześć oddzielnych historii. W jednym z odcinków zobaczymy Samanthę Morton, która wcielała się w Alphę. Ponadto powstanie spin-off pt. Isle Of The Dead, który skupi się na postaciach Maggie (Lauren Cohan) i Negana (Jeffrey Dean Morgan). Akcja tej produkcji będzie rozgrywać się w Nowym Jorku. Poza tym z sezonem 7B powrócił w kwietniu na antenę AMC Fear the Walking Dead, który ma potwierdzony również 8. sezon. W planach wciąż też są trzy filmy o Ricku Grimesie (Andrew Lincoln).

The Walking Dead - jak zmieniała się Carol Peletier

Carol - sezon 1

Premiera sezonu 11C The Walking Dead jest zaplanowana na jesień 2022 roku. Dokładnej daty powrotu serialu na antenę FOX nie podano.