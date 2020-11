The Walking Dead: Nowy świat - czy postacie z serialu pojawią się w kolejnym spin-offie?

fot. AMC

The Walking Dead: Nowy świat ma stanowić zamkniętą historię, która zakończy się po 20 odcinkach. Pierwszy sezon zadebiutował na początku października. Obecnie trwają prace nad scenariuszem drugiego sezonu. Matthew Negrete, showrunner serialu, w rozmowie z Collider powiedział, że jak na razie nie ma planów na przedłużenie serialu.

Jeśli AMC zmieni plany to wiem, że byłbym w stanie pisać o tych postaciach znacznie dłużej. Jeśli nie to myślę, że pod względem kreatywnym widzowie będą usatysfakcjonowani tym, jak zakończy się 2. sezon.

Tales of the Walking Dead będzie kolejnym spin-offem The Walking Dead, który będzie miał formę antologii. Obecnie trwają nad nim prace. W planach jest pojawienie się niektórych uwielbianych przez fanów postaci, które widzowie mogli zobaczyć na przestrzeni wielu lat w całym uniwersum. Istnieje też szansa, że któryś z bohaterów z The Walking Dead: Nowy świat stanie się częścią tego spin-offa, co skomentował Matthew Negrete.

Istnieje możliwość pojawienia się tych postaci w Tales of the Walking Dead, niezależnie od tego, czy zerkniemy w ich przeszłość, czy stanie się to okazją, aby zobaczyć co stało się z nimi w przyszłości po zakończeniu serialu.

Dodajmy, że oprócz Tales of the Walking Dead powstanie również spin-off skupiający się na postaciach Daryla i Carol oraz trzy filmy, które opowiedzą o losach Ricka Grimesa.