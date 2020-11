The Walking Dead - zwiastun nowego odcinka 10. sezonu. Obsada czyta scenariusz

fot. materiały prasowe

The Walking Dead wznowiło prace nad 10. sezonem. Do zakończeniu tej serii pozostało sześć odcinków, które będą stanowić pewnego rodzaju pomost do kolejnego sezonu. Ze względu na pandemię koronawirusa i restrykcje, które się z tym wiążą zmieni się dynamika epizodów, które będą zgłębiać głównych bohaterów.

Do sieci trafił zwiastun pozostałej części sezonu, który przypomina o powrocie serialu w 2021 roku. Składa się ze scen, które mogliśmy zobaczyć w 16. odcinku oraz z zapisu wspólnego czytania scenariusza przez obsadę, które odbywało się online. Aktorzy nagrali te dialogi jeszcze przed powrotem na plan. Nowy odcinek zatytułowany jest Home Sweet Home i rozgrywa się tuż po zakończeniu wojny z Szeptaczami. W nim spotkają się po latach Negan (Jeffrey Dean Morgan) i Maggie (Lauren Cohan).

Warto przypomnieć, że do obsady dołączy Hilarie Burton, która wcieli się w Lucille, czyli zmarłą żonę Negana. Co ciekawe prywatnie aktorka jest żoną Jeffreya Dean Morgana. Angela Kang, showrunnerka serialu, uchyliła rąbka tajemnicy czego powinniśmy się spodziewać w pozostałych sześciu odcinkach.

Postanowiliśmy wybrać inną wersję The Walking Dead, która pozwoli na zagłębienie się w historie tych świetnych postaci. To wciąż będzie The Walking Dead i mam nadzieję, że widzom to się spodoba. Przedstawimy historię, na którą fani komiksu czekali od dłuższego czasu. Uwielbiam ten scenariusz, ale będziemy się dzielić takimi rzeczami w inny sposób.

The Walking Dead - 10. sezon powróci na wiosnę 2021 roku.