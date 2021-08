The Walking Dead: Nowy świat - teaser z 2. sezonu. Eksperymenty, zombie i wybuchy

fot. AMC

Kampania promocyjna The Walking Dead: Nowy świat, którego akcja rozgrywa się 10 lat po rozpoczęciu się apokalipsy zombie i skupia się na grupie nastolatków, powoli się rozkręca. W drugim, a zarazem finałowym sezonie, który będzie liczyć 10 odcinków, ponownie zobaczymy: Aliyah Royale, Alexę Mansour, Nicolasa Cantu, Nico Tortorella, Annet Mahendru, Hala Cumpstona i Julię Ormond. Do stałej obsady dołączą Jelani Alladin (jako Will Campbell), Joe Holt (Leopold Bennett) i Ted Sutherland (Percy).

Do sieci trafił nowy teaser, w którym liderka Armii Republiki Obywatelskiej Elizabeth (Ormond) wydaje oświadczenie. Mówi o Sojuszu Trzech i przypomina, że organizacja musi zachować czujność. Podpułkownik ostrzega również, że Republika Obywatelska i jej wojsko są gotowe walczyć o przetrwanie ludzkości.

The Walking Dead - Nowy świat - teaser

The Walking Dead: Nowy świat - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 3 października 2021 roku w USA. Podobnie jak The Walking Dead, nowe odcinki jego spin-offu będą emitowane tydzień przed premierą na platformie streamingowej AMC+.