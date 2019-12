The Walking Dead: Saints & Sinners - zobacz pierwszy gameplay z brutalnej gry VR

W październiku tego roku zapowiedziano grę The Walking Dead: Saints & Sinners. Wtedy też zdradzono, że produkcja ta powstaje z myślą o technologii VR i zaprezentowano jej pierwszy zwiastun. Był to jednak materiał CGI i nie zawierał żadnych fragmentów rozgrywki.

Dopiero teraz opublikowano nowy zwiastun, który przedstawia gameplay. Wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z pierwszoosobową grą akcji, w której wykorzystamy różnego rodzaje broni. Nie zabraknie tu również krwawych i brutalnych scen. Osobną kwestią jest jednak jakość tej produkcji. W komentarzach pod materiałem wideo widać sporo osób, które są rozczarowane tym co pokazano.

The Walking Dead: Saints & Sinners - premiera 23 stycznia 2020 roku na urządzeniach Oculus Rift, Fit S, HTC Vive i Valve Index. W planach jest także wersja na PlayStation VR i Oculus Quest - dokładna data debiutu na tych platformach nie została ujawniona.