Mroczny Rycerz w stylu noir. Batman: The Telltale Series z dodatkiem

Coraz głośniej o grach Telltale Games. Najpierw wiadomości dotyczące The Wolf Among Us 2, teraz czas na wieści związane z przygodami Mrocznego Rycerza. Studio poinformowało, że gra Batman: The Telltale Series doczekała się reedycji. Ta ma mieć podtytuł Shadows Edition i wprowadzi pomniejsze usprawnienia oraz tryb zmieniający paletę barw na kolorystykę noir. Edycja ta wyceniona została na 30$. Na szczęście posiadacze standardowego wydania gry nie będą musieli wydawać całej kwoty, by przejść grę ponownie, w nieco innej odsłonie. Nową zawartość będzie można kupić w ramach dodatku Shadow Mode, który wyceniono na 5$.

Batman: The Telltale Series w wydaniu Shadows Edition dostępne będzie na PC, PlayStation 4, Xboksie One oraz Nintendo Switch.

W sieci pojawił się już zwiastun tej edycji.