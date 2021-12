The Walking Dead - zakrwawiona Maggie na pierwszym zdjęciu z sezonu 11B

fot. AMC

The Walking Dead powróci z nowymi odcinkami 11. sezonu dopiero w lutym 2022 roku. W ósmym epizodzie przed przerwą Maggie (Lauren Cohan) oraz jej przyjaciele zaatakowali Południk (Meridian), żeby zdobyć zapasy jedzenia. Zginął Pope (Ritchie Coster), a dowodzenie przejęła Leah (Lynn Collins). Finał sezonu 11A zakończył się cliffhangerem, w którym kobieta wycelowała hwachę w stronę Maggie i Negana (Jeffrey Dean Morgan).

AMC bardzo szybko rozwiało wątpliwości co do losów bohaterów udostępniając teaser drugiej części finałowej serii, która łącznie będzie liczyć 24 odcinki. Znaleźli się w nim Daryl (Norman Reedus), Gabriel (Seth Gilliam) i Negan. W krótkim zwiastunie pojawiła się też Maggie i to ona znajduje się na pierwszym oficjalnym zdjęciu z nadchodzącego epizodu, które możecie zobaczyć poniżej.

W sezonie 11B grupa Maggie pójdzie na wojnę z pozostałymi przy życiu Żniwiarzami. Z kolei walcząca Alexandria skrzyżuje swoje drogi z nową społecznością odkrytą przez Eugene'a (Josh McDermitt) i jego towarzyszy podróży: Wspólnotą.

Przypomnijmy, że showrunnerka serialu, Angela Kang, powiedziała w jednym z wywiadów, że druga część finałowej serii będzie miała inny klimat niż pierwsze 8 odcinków. Będzie ona jak thriller. Stwierdziła, że na widzów czekają epickie i emocjonalne wydarzenia. Świat się bardziej rozszerzy, a bohaterowie spotkają nowych ludzi. Oprócz Żniwiarzy i obywateli Wspólnoty widzowie poznają jeszcze jedną grupę, która zaskoczy mieszkańców Alexandrii.

The Walking Dead - premiera 9. odcinka 21 lutego 2022 roku w Polsce na kanale FOX.

