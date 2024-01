The Walking Dead: The Ones Who Live - imponujący budżet spin-offu. Najdroższe odcinki w historii franczyzy

fot. AMC

Już za nieco ponad miesiąc będzie mieć premierę serial The Walking Dead: The Ones Who Live, w którym do swoich ról powrócą Andrew Lincoln (Ricka Grimesa) i Danai Gurira (Michonne). Okazuje się, że stacja AMC nie szczędziła środków pieniężnych na ten spin-off, który będzie liczyć tylko 6 odcinków.

The Walking Dead: The Ones Who Live - ogromny budżet serialu

Według Urzędu ds. Rozwoju Gospodarczego stanu New Jersey budżet serialu AMC jest największy ze wszystkich dotychczasowych produkcji franczyzy Walking Dead. Agencja podała, że łącznie wynosi on 82 miliony dolarów, co daje około 13,7 mln dolarów na odcinek. To więcej niż całkowity budżet The Walking Dead: Dead City, który wynosi łącznie około 72 milionów dolarów (12 mln dolarów na odcinek). Co ciekawe The Walking Dead: The Ones Who Live również przebija oryginalną serię - według doniesień koszt wyprodukowania jednego odcinka wynosił około 3 milionów dolarów (później obniżono koszt do 2,74 mln dolarów).

The Walking Dead: The Ones Who Live - dlaczego budżet jest taki wysoki?

Oczywiście podane kwoty w porównaniu do innych wielkich seriali nie robią wrażenia. Przykładowo koszt jednego odcinka produkcji Władca pierścieni: Pierścienie Władzy wynosił ok. 58 mln dolarów, a Stranger Things w 4. sezonie to 30 mln dolarów.

Jednym z powodów, dla których budżet jest tak wysoki, jest inflacja oraz coraz wyższe koszty CGI, których jest na pewno więcej niż we flagowym serialu. Choć w nadchodzącym serialu obsada nie jest tak rozbudowana jak w The Walking Dead to możemy się domyślać, że gaże głównych gwiazd - Lincolna i Guriry - stanowią dużą część budżetu.

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

The Walking Dead: The Ones Who Live - światowa premiera zaplanowana jest na 25 lutego 2024 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.