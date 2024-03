The Walking Dead: The Ones Who Live - teaser i zdjęcia z 3. odcinka. Michonne ukrywa swoją tożsamość; powrót Jadis

fot. AMC

W oficjalnym opisie 3. odcinka The Walking Dead: The Ones Who Live możemy przeczytać, że Rick i Michonne muszą znaleźć sposób na przetrwanie.

W sieci pojawił się teaser oraz nowe zdjęcia promocyjne z 3. odcinka, który nosi tytuł "Bye" (pol. do widzenia, żegnaj). Zwiastun epizodu pokazuje, że Rick i Michonne pojedynczo skonfrontują się z Thorne. Bohaterka grana przez Danaię Gurirę będzie się starać nie zdradzić swojej prawdziwej tożsamości. Ponadto będzie oczyszczać teren, w którym stacjonuje Armia Republiki Obywatelskiej za pomocą specjalnej broni, będąc ubraną w charakterystyczną kurtkę. Z kolei na zdjęciach możemy zobaczyć Jadis (Pollyanna McIntosh) - prawdopodobnie wciąż będzie próbować dowiedzieć się, co knuje Rick. Zobaczcie poniżej wszystkie nowe materiały promocyjne.

The Walking Dead: The Ones Who Live - teaser z 3. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia z 3. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - sezon 1, odcinek 3

The Walking Dead: The Ones Who Live - premiera 3. odcinka zaplanowana jest na 10 marca 2024 roku w amerykańskiej stacji AMC.