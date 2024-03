The Walking Dead: The Ones Who Live - aktorzy o poruszających wydarzeniach z 2. odcinka. Powrót postaci był planowany? [ZDJĘCIA]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Drugi odcinek The Walking Dead: The Ones Who Live skupił się na przedstawieniu wątku Michonne, która rozpoczęła poszukiwania Ricka w 13. odcinku dziesiątego sezonu The Walking Dead. W tamtym epizodzie uratowała życie Aiden i Baileyemu, którzy powróci do swoich ról w nowym spin-offie.

Powrót Aiden i Bailey'ego był planowany?

Showrunner Scott M. Gimple został zapytany przez serwis Entertainment Weekly, czy od początku mieli taki plan, aby Breeda Wool i Andrew Bachelor powrócili w przyszłości do swoich ról w kontekście historii Michonne. Twórca potwierdził, że tak było.

Dlatego właśnie obsadzono Breedę Wool i Andrew Bachelora [jako parę]. Oboje są świetnymi aktorami. Pojawili się w tamtym ostatnim odcinku na 10 sekund. Nie wiem, czy obsadzilibyśmy aktora takiego kalibru na 10 sekund. Powodem, dla którego chciałem obsadzić tych ludzi, było to, że wiedziałam, że mamy do opowiedzenia większą historię.

Twórca powiedział, że taki był plan, aby decyzja bohaterki o uratowaniu pary doprowadziła ją do zjednoczenia z Rickiem. Danai Gurira w tym samym wywiadzie powiedziała, że Michonne chciała kontynuować poszukiwania Ricka, ale doszła do takiego momentu, w którym musiała zaakceptować pewne rzeczy, aby następnie wrócić do domu do swoich dzieci. To doprowadziło ją do łez. Dodała, że bohaterka nigdy wcześniej nie odpuściła niczego, co ją załamało, ale też na nowo zbudowało. Kierowała się misją i miłością, a teraz musiała udać się do innych, których kocha.

Danai Gurira i Andrew Lincoln o śmierciach postaci w The Walking Dead: The Ones Who Live

Gdy Michonne i Nat ruszyli w drogę powrotną, nad ich głowami pojawił się helikopter Armii Republiki Obywatelskiej, który zestrzelili. Niestety Nat po chwili został zastrzelony przez żołnierza AOR. Gurira powiedziała, że była to chwalebna i piękna śmierć. Następnie pochwaliła niskorosłego Matthew Jeffersa, który wcielił się w Nata.

To imponujący młody człowiek i nie mogę się doczekać, aż świat zobaczy go w tej roli. Myślę, że był po prostu fantastyczny.

Andrew Lincoln zgodził się z Gurirą, wskazując, że jest świetnym aktorem i ma dużo charyzmy. Aktorka dodała, że taka jest właśnie idea The Walking Dead, gdzie nie można się do nikogo zbytnio przywiązywać, bo ten świat nie pozwala zbyt długo żyć. Określiła serial jako vintage. Lincoln przyznał, że choć Okafor i Nat zginęli to wywarli wpływ na Ricka i Michonne. Uważa, że echo tych postaci odbija się w Michonne i Ricku przez całą resztę sezonu, podczas podejmowania decyzji czy pomaganiu innym. W pewnym sensie nie umierają, a ich historie są kontynuowane.

Gdy Michonne trafiłą do ARO musiała ukryć swoją prawdziwą tożsamość, aby nie zdradzić, że ma osobowość liderki. Gimple zakończył tajemniczo:

Michonne emanuje charyzmą i siłą, którą trudno ukryć. Więc możesz poprosić ją, żeby tego nie pokazywała. Może nawet będzie próbowała to zrobić. Ale nie wiem, czy uda jej się to ukryć.

The Walking Dead: The Ones Who Live - premiera 3. odcinka zaplanowana jest na 10 marca 2024 roku w amerykańskiej stacji AMC.