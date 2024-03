The Walking Dead: The Ones Who Live - teaser i zdjęcia z 4. odcinka. Rick ostrzega Michonne przed Armią Republiki Obywatelskiej

fot. AMC

Udostępniono nowe zdjęcia promocyjne z 4. odcinka The Walking Dead: The Ones Who Live, na których możemy zobaczyć Ricka (Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira). Podobnie, jak te fotografie również opis epizodu niewiele zdradza, ponieważ mówi tylko o tym, że bohaterowie próbują odnaleźć swoją miłość.

Odcinek nosi tytuł "What We", który wydaje się być część wyrażenia "What We Become" (pol. Czym się stajemy). Słowo "become" to tytuł kolejnego epizodu.

Natomiast więcej zdradza teaser nadchodzącego odcinka, w którym widzimy, że bohaterowie przetrwali upadek z helikoptera, a teraz trafili do nieznanego im miejsca. Michonne chce porozmawiać, a Rick ostrzega ją, że Jadis zniszczy ich dom, jeśli uciekną. Próbuje przekonać żonę do powrotu do Armii Republiki Obywatelskiej, ale ona twierdzi, że nie muszą się ich obawiać. Teaser sugeruje też, że będą chcieli zwabić ARO do tej tajemniczej placówki. Nie brakuje w tej zapowiedzi zombie oraz akcji.

Przypomnijmy, że wiele osób, które widziały pierwsze epizody zwracały uwagę na 4. odcinek napisany przez Danai Gurirę. Pojawiło się sporo opinii, że jest to jeden z najlepszych epizodów w historii The Walking Dead.

Nowe materiały promocyjne znajdują się poniżej wraz ze spoilerowymi oraz zakulisowymi zdjęciami z 3. odcinka.

The Walking Dead: The Ones Who Live - teaser z 4. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia z 4. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - sezon 1, odcinek 4

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia z 3. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - sezon 1, odcinek 3

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia zza kulis 3. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - sezon 1, odcinek 3 (zdjęcie zza kulis)

The Walking Dead: The Ones Who Live - premiera 4. odcinka zaplanowana jest na 17 marca w amerykańskiej stacji AMC.