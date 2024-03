The Walking Dead: The Ones Who Live - aktorzy komentują zaskakujący cliffhanger z 3. odcinka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W trzecim odcinku The Walking Dead: The Ones Who Live Rick próbował zmusić Michonne do samodzielnej ucieczki, aby zapewnić jej przetrwanie z dala od Armii Republiki Obywatelskiej. Jednak kobieta sprzeciwiła się działaniom męża, co doprowadziło do tego, że Grimes zdenerwowany powiedział jej, że jego miejsce jest w ARO i ona tego nigdy nie zmieni. Wszystko, co mieli się rozpadło i to koniec. Ale czy rzeczywiście miał to na myśli? Andrew Lincoln w rozmowie z Entertainment Weekly przyznał, że to dobre pytanie i odniósł się też do sytuacji, w której Thorne mierzy z broni w Michonne.

Rzecz w tym, że on wie, że przeszkodą jest Jadis. Gdyby Jadis nie była obecna w tej scenie pod koniec drugiego odcinka, to już dawno wydostaliby się stamtąd. Miłość została rozpalona na nowo. Ale naprawdę uważam, że to, co wydarzyło się z Thorne w tym odcinku, która stanowi prawdziwe zagrożenie, które ostatecznie pozbawiłoby go miłości jego życia, było odruchową reakcją. Naprawdę myślę, że boi się o jej życie i życie swojej rodziny - kocha ją i chce, żeby żyła.

Rick próbował odepchnąć Michonne, ale uzyskał odwrotny efekt. Kobieta złapała Ricka i razem wyskoczyli z lecącego helikoptera w cliffhangerowej końcówce odcinka. Danai Gurira powiedziała, że nie było innego wyjścia dla niej. Uważa, że dla Michonne nie ma takiej opcji, że nie udałoby im się wrócić do córki. Dodała, że ta nagła decyzja bohaterki polegała na tym, aby wyrwać Ricka z jego obaw. Postanowiła wydostać go stamtąd, ponieważ to miejsce i instytucja utrudniają mu życie. Poza tym obie postaci były w przeszłości znane z podejmowania drastycznych działań, co kilka razy można było obejrzeć we flagowym serialu.

Pomyśl o tym, jak ona walczyła z gubernatorem. Pomyśl o tym, jak on odgryzł facetowi kawałek szyi. Oboje mają szalony przełącznik, który włącza się, gdy zostają przyparci do muru, ratując swoich ludzi. Włącza się w tym momencie, w którym muszą zrobić coś przełomowego dla swojej rodziny lub dla siebie. To jest ten moment, w którym ona mówi: "To musi się tak potoczyć", dostrzega szansę i włącza szalony przełącznik.

Gurira dodała, że taktyka Ricka polega na kwestionowaniu wszystkiego, ale nie mówi się takich rzeczy Michonne, bo ona wie, że to nieprawda. Dlatego zrobi wszystko, co w jej mocy, aby dotrzeć do faktów i doprowadzić swojego męża tam, gdzie ma to sens. Lincoln zgodził się z tym, dodając, że skoro Grimes powiedział, że to już koniec, to odpowiedź Michonne była adekwatna do tego.

Aktorka powiedziała, że Michonne zdawała sobie sprawę z ryzyka, ale widząc wodę pod nimi, nie miała innej opcji. Gurira uważa, że ten pomysł ze skokiem, na który wpadł showrunner Scott Gimple okazał się bardzo mądrym zakończeniem odcinka. Twórca dodał, że to, co zrobiła bohaterka nie musi się okazać misją samobójczą i było to mniej niebezpieczne, niż mogłoby się wydawać.

W bardzo dosłownym sensie odciąga go od świata, w którym się znaleźli.

Gimple, który jest dyrektorem ds. treści w uniwersum, powiedział, że to posunięcie nawiązuje do klasycznego The Walking Dead. Chcieli, aby odcinek był wyrazisty, a także żeby te wielkie końcówki w The Ones Who Live były, jak te we flagowym serialu.

