The Walking Dead: The Ones Who Live - zwiastun i zdjęcia ze spin-offu o Ricku i Michonne. Jest data premiery

The Walking Dead: The Ones Who Live to wyczekiwany spin-off The Walking Dead, w którym historia skupi się na Ricku (w tej roli ponownie Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira). Podczas panelu na New York Comic-Con wyjawiono nowe informacje o obsadzie, datę premiery oraz zaprezentowano krótki zwiastun nowego serialu.

The Walking Dead: The Ones Who Live - obsada

Stacja AMC potwierdziła podczas panelu, że w serialu oprócz Andrew Lincolna i Danai Gurira swoją rolę powtórzy również Pollyanna McIntosh jako Jadis/Anne. Ponadto wyjawiono, że w obsadzie znalezł się znany z serialu Zagubieni Terry O'Quinn, który wciela się w Beale'a. Ta postać została wspomniana w The Walking Dead: Nowy świat - to on zarządził "taktyczną operację wojskową", która zniszczyła bezpieczną strefę Omaha w Nebrasce i jej kolonię Campus, zabijając ponad 110 tys. ludzi. Ponadto Beale wraz z podpułkownik Republiki Obywatelskiej Elizabeth Kublek (Julia Ormond) założyli Projekt Votus, w którym biorą udział ludzie i zombie (osoby oznaczone jako "A" lub "B"). W serialu wystąpi także Matt Jeffries jako Nat. Wcześniej ogłoszono, że Lesley-Ann Brandt zagra postać o imieniu Pearl.

The Walking Dead: The Ones Who Live - data premiery

Przypomnijmy, że początkowo miały powstać 3 filmy, mające skupić się na historii Ricka. Potem mówiło się o jednej produkcji, ale ostatecznie AMC zdecydowało się na sześcioodcinkowy spin-off. Po długim oczekiwaniu fani poznali datę premiery The Walking Dead: The Ones Who Live - serial zadebiutuje w lutym 2024 roku.

The Walking Dead: The Ones Who Live - zwiastun

Podczas New York Comic-Con zaprezentowano również nowy teaser, w którym słyszmy w tle głos Ricka, który mówi, że próbował uciec, ale poniósł porażkę. Na koniec zwraca się prawdopodobnie do Michonne mówiąc, że ją kocha. Widzimy też jej rysunek na ekranie smartfona. Zobaczcie poniżej.

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

Reżyserem jest Greg Nicotero, który pełni również rolę producenta wykonawczego. Scott M. Gimple, który czuwa na treścią w uniwersum Walking Dead, jest showrunnerem serialu.

